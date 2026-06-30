نشرت القناة 12 الإسرائيلية تقريرًا أشارت فيه إلى فقدان أحد جنود الجيش الإسرائيلي هاتفًا عند الحدود السورية خلال عملية توغل قبل أن يعثر عليه لاحقًا سكان سوريون.

ووفق التقرير، دفع الحادث الجيش الإسرائيلي إلى تغيير رموز تشغيل أجهزة مماثلة تستخدمها قواته، في خطوة احترازية ولا يزال غير واضح ما إذا كان الجهاز قد تعرّض للاختراق أو ما إذا كان قد تسبب بأي ضرر استخباراتي نتيجة احتمال انكشاف محتوياته