نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي، أنّ "حماس تستعد مجدداً لحرب أخرى، ورئيس رئيس الأركان حذّر من ذلك".

وأضاف المسؤولون: "حماس تنتج شهرياً مئات العبوات الناسفة والصواريخ، وتجنّد مقاتلين وتعيد تأهيل بنية تحت الأرض"، لافتين إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يرى أنّ عليه العودة للقتال في غزة لكن أميركا تعارض".