تحذيرٌ إسرائيلي: "حماس" تستعدّ للحرب!
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29 June 2026
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49 mins ago
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source: tayyar.org
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي، أنّ "حماس تستعد مجدداً لحرب أخرى، ورئيس رئيس الأركان حذّر من ذلك".
وأضاف المسؤولون: "حماس تنتج شهرياً مئات العبوات الناسفة والصواريخ، وتجنّد مقاتلين وتعيد تأهيل بنية تحت الأرض"، لافتين إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يرى أنّ عليه العودة للقتال في غزة لكن أميركا تعارض".
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