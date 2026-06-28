أفاد مصدر أمنيّ عراقي لـ"الشرق" أنّ حصيلة الاعتقالات في المنطقة الخضراء شملت كلا من: النائب محمد الكربولي والنائب بهاء الدين نوري والنائب حسن الخفاجي والنائب زياد الجنابي والنائبة عالية نصيف ومحمد الصيهود وعلاء سكر وإبراهيم الصميدي وفرحان الفرطوسي ومضر الكروي النائب مثنى السامرائ.

وأفادت مصادر “العربية” بأن هذه الاعتقالات جاءت على خلفية ملفات فساد كبرى، استناداً إلى الاعترافات التي أدلى بها وكيل وزارة النفط العراقية الموقوف، عدنان الجميلي. وأشارت المصادر إلى أن التوقيفات طالت سياسيين بارزين ورجال أعمال معروفين، بالإضافة إلى أعضاء في مجلس النواب العراقي، وذلك عقب إصدار قاضي محكمة مكافحة الفساد، ضياء جعفر، مذكرات قبض رسمية بحق المشتبه بهم. بالتزامن مع ذلك، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق عمليات المداهمة وسط انتشار أمني مكثف في أرجاء المنطقة الخضراء.

وتداول روّاد مواقع التواصل لقطات تظهر الاعتقالات لسياسيين، قالوا إنّها "قرب السفارة الأميركية ببغداد".