الشرع يستقبل البطريرك يازجي في قصر الشعب
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28 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.
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- سيطرتنا على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج أميركا من المنطقة
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