Tayyar Article
مصادر فلسطينية: جيش العدو الإسرائيلي ينفذ عملية نسف شمال قطاع غزة
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27 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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22 :55
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Just in
-
22 :55
الجماعة الإسلامية في لبنان:
- أي بحث في حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة لا يجوز أن يتم تحت ضغط الاحتلال أو التهديد
- معيار أي اتفاق هو حفظ السيادة الكاملة وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة
-
22 :32
هزة أرضية بقوة 5.6 درجات تضرب محيط منطقة أراغوا في فنزويلا
-
22 :20
الوكالة الوطنية: غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة بين كونين وبرعشيت ولا معلومات عن إصابات
-
22 :08
مراسل الجديد: محتجون قطعوا طريق رياق–بعلبك عند مستديرة الجبلي في دورس بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على “اتفاق الإطار” والجيش اللبناني تدخّل لإطفاء النيران وإعادة فتح الطريق
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22 :04
الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجّه إلى العراق غداً
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21 :36
بلدية فرون: بلدتنا ليست محتلة وتقع خارج الخط الأصفر وضمها للمناطق التجريبية لا أساس له
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