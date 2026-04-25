مدمّرة أميركيّة وسفينة إيرانيّة... وجهاً لوجه!
25 April 2026
25 April 2026
source: tayyar.org
نشر الجيش الأميركي، صورة لمدمرة قال إنها تعترض سفينة إيرانية، في مشهد يختصر الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على موانئ إيران منذ أيام. وأرفقت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) الصورة بتعليق، قالت فيه إن "المدمرة المزودة بصواريخ موجهة (يو إس إس رافائيل بيرالتا) تفرض الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية أمام سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران.
وتأتي هذه التطورات وسط مساع لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران، تستضيفها إسلام آباد. والجمعة توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية، بينما من المقرر أن يسافر إليها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت.
وقبل أيام فرض ترامب حصارا على الموانئ الإيرانية، للضغط على طهران وإجبارها على فتح مضيق هرمز، بعد فشل جولة أولى من المفاوضات في إسلام آباد، بينما قالت إيران إنها لن تعيد فتح المضيق حتى رفع الحصار. وأكد ترامب لـ"رويترز"، الجمعة، أن الجيش الأميركي سيواصل الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لحين التوصل إلى اتفاق.
ولدى سؤاله عما هو مطلوب لرفع الحصار، قال ترامب: "سأضطر للإجابة على هذا السؤال لاحقا. ينبغي أن أرى ما سيعرضونه".
وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، إن الحصار الأميركي "يتسع إلى نطاق عالمي"، وإن إيران لديها فرصة لعقد "صفقة جيدة" مع الولايات المتحدة.
كما أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة دان كين، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستواصل عمليات اعتراض السفن الإيرانية في المحيطين الهادي والهندي.
وأظهرت بيانات شحن صدرت الجمعة، أن 5 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض شديد عن نحو 130 سفينة يوميا قبل الحرب.
وتضمنت هذه السفن ناقلة منتجات نفطية إيرانية واحدة، بينما لم تعبر أي من ناقلات النفط الخام العملاقة التي عادة ما تغذي أسواق الطاقة العالمية.
Just in
08 :50
"القناة 12" الإسرائيلية: رصد تسلل مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل
08 :37
الوساطة السعودية: بداية انفراجات لمصلحة التفاهم الوطني والاستقرار (اللواء) تتمة
08 :30
الوكالة الوطنيّة: أطلقت القوات الإسرائيلية فجرًا النار من أسلحتها الرشاشة بإتجاه محيط مروحين
08 :16
إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تمّ التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 10 حوادث وقتيل و14 جريحًا
07 :59
وزير الخارجية الإندونيسي: قررنا عدم المشاركة في هذه الخطة لأن هذا الإجراء يتعارض مع موقفنا الحيادي
07 :59
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: إخضاع مضيق هرمز لإدارة قواتنا المسلحة من إنجازات الحرب واستخدمنا جزءاً من قدراتنا الصاروخية خلال الحرب والجزء الأكبر لم يستخدم بعد
Other stories
مصر.. زلزال بقوة 5.77 درجات يضرب شمالي مرسى مطروح
-
ترحيب كنسي فلسطيني بمصادقة «الكنيسة المتحدة» الكندية على وثيقة «الإيمان في زمن الإبادة الجماعية»
-
إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس
-
سؤال وجواب.. كيف يستغل نتنياهو حروب المنطقة لفرض واقع جديد بغزة؟
-
تقرير: إصابة مجتبى خامنئي «بالغة»... لكنه بكامل وعيه
-
من مسافر يطا إلى صناديق الاقتراع… انتخابات فلسطينية في مواجهة العدوان
-
اعترافات صادمة لجنود إسرائيليين عادوا من غزة ليواجهوا “جحيمهم الداخلي” بعد “صحوة ضمير”
-
بعد 20 عاما.. فلسطينيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية في غزة
-
مئات المغاربة يتظاهرون في مراكش دعما لفلسطين ورفضا للتطبيع
-
«داعش» يراهن على «تناقضات» في سوريا
-
الجزائر تحضر لقانون يساوي بين المواطنين والأجانب في الأجور والحماية الاجتماعية
-
الأردن: مياه الشرع بدلاً من “حصة نتنياهو”… ما هي كلفة “الدعم الفني الأمريكي”؟
-
«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر
-
مصدر فلسطيني لـ”القدس العربي”: جولة مفاوضات قريبة بين “حماس” وملادينوف
-
مليشيا متعاونة مع إسرائيل تختطف 25 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء شرق غزة
-
قرارات "تنظيم السلوك" في سوريا تشعل الجدل حول الحريات
-
تقرير: أميركا توقف شحنات الدولار للعراق
-
مؤتمر «فتح»: عباس طلب تقليص الحضور إلى 1500 عضو
-
الحصارُ الأميركيّ مُستمر.. فما الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها إيران يومياً؟
-
الحرس الثوري يهاجم سفينة تبحر شمال سلطنة عمان
الوساطة السعودية: بداية انفراجات لمصلحة التفاهم الوطني والاستقرار
كذبة انقسام القيادة: لا أزمة قرار في إيران
حزب الله يفرض إيقاعه
«الجمهورية»: إبرة تخدير مؤقتة
أسرار الصحف ليوم السبت 25 نيسان 2026
موجة عنف تطال الكنائس في لبنان وفلسطين المحتلة: طريق الصهيونية تمر بإبادة المسيحيين
علامة غير مألوفة لسرطان الثدي قد تمر دون اكتشاف
النفط يرتفع وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط
"مخزٍ ومهين".. غضب إيطالي من مقترح ترمب المتعلق بمونديال 2026
هرمون طبيعي قد يُخلصك من السمنة دون تقليل السعرات الحرارية
