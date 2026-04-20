بالفيديو: إنزال لـ"المارينز" على سفينة إيرانية
-
20 April 2026
-
7 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
كشفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الاثنين، أن عناصر مشاة بحرية غادروا سفينة الهجوم البرمائي "يو.إس.إس تريبولي" بطائرة مروحية وعبروا فوق البحر العربي للصعود على متن السفينة "إم/في توسكا" والسيطرة عليها.
ونشرت "سنتكوم" اليوم لقطات لعملية السيطرة على السفينة الإيرانية "توسكا" في حسابها على منصة إكس.
وكان الجيش الأميركي أعلن، في وقت مبكر من صباح الإثنين، تفاصيل السيطرة على سفينة شحن إيرانية، في خضم الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانى إيران.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية، إن القوات الأميركية العاملة في بحر العرب فرضت إجراءات الحصار البحري على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني، الأحدز
وأضافت: "اعترضت المدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس سبروانس) السفينة (إم في توسكا)، أثناء عبورها شمالي بحر العرب بسرعة 17 عقدة في طريقها إلى بندر عباس في إيران".
وقالت "سنتكوم"، إن القوات الأميركية "وجهت عدة تحذيرات، وأبلغت السفينة الإيرانية بأنها تخالف الحصار الأميركي".
وحسب رواية الجيش الأميركي، فإنه "بعد امتناع طاقمهم (توسكا) عن الامتثال للتحذيرات المتكررة على مدار 6 ساعات، أمرت المدمرة (سبروانس) السفينة بإخلاء غرفة المحركات، ثم عطلت (سبروانس) نظام دفع (توسكا) بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 5 بوصات على غرفة محركات (توسكا)".
U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026
-
Just in
-
11 :09
مقر خاتم الأنبياء: سنرد على الهجوم الأميركي على السفينة الإيرانية بعد ضمان سلامة طاقم السفينة وعائلاته
-
10 :58
القوات المسلحة الإيرانية: طهران مستعدة لمواجهة أميركا بعد العدوان على سفينة إيرانية وتأخر الردّ سببه وجود عائلات أفراد الطاقم على متن السفينة
-
10 :57
إلى المستفدين من برنامج "أمان"... إليكم هذا البيان تتمة
-
10 :49
هزّة أرضية جديدة في بعلبك! تتمة
-
10 :45
مصدر إيراني كبير لـ"رويترز":
- الخلافات حول البرنامج النووي لا تزال قائمة والفجوات لم تتقلّص
- استمرار الحصار الأميركي لمضيق هرمز يقوض محادثات السلام الإيرانية الأميركية
- "القدرات الدفاعية" الإيرانية بما في ذلك برنامجها الصاروخي غير قابلة للتفاوض
-
10 :41
أبو زيد: الدمار نتيجة العدوان ترك خلفه وجعًا لا يُحتمل تتمة
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
11 :09
مقر خاتم الأنبياء: سنرد على الهجوم الأميركي على السفينة الإيرانية بعد ضمان سلامة طاقم السفينة وعائلاته
-
10 :58
القوات المسلحة الإيرانية: طهران مستعدة لمواجهة أميركا بعد العدوان على سفينة إيرانية وتأخر الردّ سببه وجود عائلات أفراد الطاقم على متن السفينة
-
10 :57
إلى المستفدين من برنامج "أمان"... إليكم هذا البيان تتمة
-
10 :49
هزّة أرضية جديدة في بعلبك! تتمة
-
10 :45
مصدر إيراني كبير لـ"رويترز":
- الخلافات حول البرنامج النووي لا تزال قائمة والفجوات لم تتقلّص
- استمرار الحصار الأميركي لمضيق هرمز يقوض محادثات السلام الإيرانية الأميركية
- "القدرات الدفاعية" الإيرانية بما في ذلك برنامجها الصاروخي غير قابلة للتفاوض
-
10 :41
أبو زيد: الدمار نتيجة العدوان ترك خلفه وجعًا لا يُحتمل تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
