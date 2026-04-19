تفاؤل حذر… ونقطتان تهددان مفاوضات واشنطن وطهران
19 April 2026
41 secs ago
source: العربية
رغم أجواء التفاؤل الحذر التي تظلل المفاوضات الأميركية–الإيرانية، تبرز نقطتان جوهريتان تهددان بنسف المسار برمّته، وسط تباين عميق في الرؤى حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
وقد أبدى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف تفاؤلاً حذراً حيال مسار التفاوض مع الولايات المتحدة، معلناً تحقيق تقدم، لكنه أشار في المقابل إلى وجود "خلافات كبيرة حول نقطة أو اثنتين".
بالتوازي، عكست تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤلاً مماثلاً، رغم تحذيراته المتكررة لطهران من محاولة "ابتزاز" واشنطن.
وبحسب المعطيات، تتركز أبرز نقاط الخلاف حول ملفين أساسيين: تخصيب اليورانيوم، ومصير اليورانيوم عالي التخصيب.
ففي حين تتمسك إيران بحقها في التخصيب، مع إمكانية التفاوض على نسبه، ترفض الولايات المتحدة هذا الطرح، وتدفع نحو منع التخصيب بالكامل أو تعليقه لفترة طويلة قد تصل إلى 20 عاماً.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يُقدّر بنحو 440 كيلوغراماً بنسبة تصل إلى 60%، حيث ترفض طهران نقله إلى الخارج أو تسليمه، مؤكدة أن جزءاً منه مدفون في مواقع لم تُستعاد بعد عقب الضربات العسكرية.
إلى جانب الملف النووي، تطرح واشنطن شروطاً أخرى، تشمل الحد من البرنامج الصاروخي الإيراني، ووقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، إضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يشكّل أولوية أميركية.
وفي هذا السياق، تتواصل الوساطة الباكستانية، حيث قاد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وفداً رفيعاً إلى طهران، في وقت بحث فيه ترامب مع منير، خلال اتصال هاتفي، تفاصيل الاتفاق وأمن المضيق، بمشاركة نائب الرئيس جي دي فانس وعدد من كبار المسؤولين.
Just in
15 :16
ترامب: نطرح اتفاقا عادلا ومعقولا للغاية وآمل أن يقبلوه وإذا لم يفعلوا ذلك فستدمر أميركا كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران
15 :15
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على اوتوستراد خلدة وطبيعية باتجاه انفاق المطار والاوزاعي
15 :12
البابا لاوون الرابع عشر أشاد بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان: هذه الخطوة هي سبب للأمل
15 :11
ترامب: المبعوث الاميركي ويتكوف في طريقه إلى باكستان لاجتماعات ستحدث يوم الثلاثاء
15 :01
هيئة البث عن كاتس: يجب تدمير أي مبنى أو طريق في لبنان يشتبه في احتوائه على عبوات ناسفة حماية لجنودنا
15 :00
أ. ب عن مسؤول: الوسطاء يضعون اللمسات الأخيرة على التحضيرات لعقد جولة محادثات جديدة بين واشنطن وطهران
غضب على هدنة الـ10 أيام… احتجاجات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان
مؤشرات مقلقة… "أكسيوس": تراجع التأييد لإسرائيل داخل المجتمع الأميركي
تحذير إسرائيلي: فشل المفاوضات يعني ضربات قاسية على إيران
قاليباف يقول إن المفاوضات مع الولايات المتحدة أحرزت تقدما لكن الاتفاق النهائي لا يزال "بعيدا"
موريتانيا: توقيف 40 ناشطاً خلال مسيرة منددة باعتقال حقوقيين
ترامب لـ إيران: "شكرًا"!
الفلسطينيون يشكون محدودية الخيارات وصعوبة التصويت مع بدء العد العكسي للانتخابات المحلية
إصابة فلسطيني بهجوم للمستوطنين شمالي الضفة الغربية
أمهات الأسرى يواجهن «قانون الإعدام» بقلوبٍ معلّقة بين الحياة والموت
الأردن بين العطش والسياسة.. أزمة تتفاقم وانفراج يلوح من بوابة سوريا
تونس تستأنف الحج اليهودي إلى كنيس الغريبة
تفاصيل أول لقاء بين حماس وواشنطن منذ وقف إطلاق النار
أطباء بلا حدود: 60 بالمئة من إصابات الفلسطينيين في غزة مباشرة
حزب تونسي يدعو لتجميد عمل البرلمان بعد “حياده” عن مسار الرئيس
حيلة مخفية في "يوتيوب" توقف إدمان المقاطع القصيرة
الإمارات تحتج لدى العراق على «هجمات انطلقت من أراضيه»
كيف تبدو الحدود بين السودان وتشاد في الذكرى الرابعة للحرب؟
سوريا.. القبض على خلية لتنظيم داعش شرق حلب
بين شح البحر وأزمات البحارة.. لماذا ترتفع أسعار الأسماك في تونس؟
"وثيقة أمنية" تعرقل محاكمة نتنياهو.. حديث عن إيران
