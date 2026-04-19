رغم أجواء التفاؤل الحذر التي تظلل المفاوضات الأميركية–الإيرانية، تبرز نقطتان جوهريتان تهددان بنسف المسار برمّته، وسط تباين عميق في الرؤى حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وقد أبدى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف تفاؤلاً حذراً حيال مسار التفاوض مع الولايات المتحدة، معلناً تحقيق تقدم، لكنه أشار في المقابل إلى وجود "خلافات كبيرة حول نقطة أو اثنتين".



بالتوازي، عكست تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤلاً مماثلاً، رغم تحذيراته المتكررة لطهران من محاولة "ابتزاز" واشنطن.



وبحسب المعطيات، تتركز أبرز نقاط الخلاف حول ملفين أساسيين: تخصيب اليورانيوم، ومصير اليورانيوم عالي التخصيب.



ففي حين تتمسك إيران بحقها في التخصيب، مع إمكانية التفاوض على نسبه، ترفض الولايات المتحدة هذا الطرح، وتدفع نحو منع التخصيب بالكامل أو تعليقه لفترة طويلة قد تصل إلى 20 عاماً.



أما النقطة الثانية، فتتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يُقدّر بنحو 440 كيلوغراماً بنسبة تصل إلى 60%، حيث ترفض طهران نقله إلى الخارج أو تسليمه، مؤكدة أن جزءاً منه مدفون في مواقع لم تُستعاد بعد عقب الضربات العسكرية.



إلى جانب الملف النووي، تطرح واشنطن شروطاً أخرى، تشمل الحد من البرنامج الصاروخي الإيراني، ووقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، إضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يشكّل أولوية أميركية.



وفي هذا السياق، تتواصل الوساطة الباكستانية، حيث قاد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وفداً رفيعاً إلى طهران، في وقت بحث فيه ترامب مع منير، خلال اتصال هاتفي، تفاصيل الاتفاق وأمن المضيق، بمشاركة نائب الرئيس جي دي فانس وعدد من كبار المسؤولين.