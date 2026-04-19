غضب على هدنة الـ10 أيام… احتجاجات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان
19 April 2026
26 secs ago
source: العربية
في ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، بدأ عدد من سكان مدينة كريات شمونة، أكبر مدينة إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان، إضرابًا اليوم الأحد، احتجاجًا على هدنة الأيام الـ10 التي دخلت حيّز التنفيذ في 16 نيسان.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" بأنه تم إغلاق مجلس المدينة والنظام التعليمي فيها، علمًا أن أسبوع العمل يبدأ في إسرائيل يوم الأحد. كما أعلن ممثلون عن المدينة عزمهم تنظيم احتجاجات في القدس خلال الأيام المقبلة.
ويطالب ممثلو كريات شمونة، على غرار سكان مستوطنات أخرى في الشمال، بنزع سلاح حزب الله بالكامل، وتحسين منظومات الحماية الصاروخية على الحدود، لا سيما في المدارس ورياض الأطفال، بعدما تعرضت المدينة لقصف متكرر خلال الحرب الأخيرة.
ومنذ اندلاع حرب غزة قبل نحو عامين ونصف، والتي انخرط فيها حزب الله أيضًا، غادر عدد كبير من سكان كريات شمونة، البالغ عددهم نحو 24 ألف نسمة، المدينة التي لحقت بها أضرار واسعة جراء المواجهات.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت إقامة "خط أصفر" فاصل في جنوب لبنان، على غرار الخط الفاصل بين قواته والمناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، مشيرًا إلى مقتل عناصر من حزب الله قرب هذا الخط.
كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب إعلان وقف إطلاق النار، على أن تل أبيب ستبقي قواتها في منطقة بعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان.
وتفجرت الحرب في 2 آذار بعد إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، "انتقامًا" لاغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 2300 شخص ونزوح أكثر من مليون، خصوصًا من الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق الجنوب، بحسب السلطات اللبنانية.
Just in
13 :48
مستشار المرشد الإيراني: أمن باب المندب بات في أيدي أشقائنا في أنصار الله
13 :44
وزير الخارجية التركي: محادثات واشنطن وطهران اكتملت إلى حد كبير رغم بعض الخلافات ويتعين تمديد وقف إطلاق النار
13 :34
وكالة إيرنا عن مسؤول بمكتب الرئيس الإيراني: نظام جديد بات يحكم مضيق هرمز وكان على الدول القلقة أن تدرك ذلك
13 :33
مستشار المرشد الايراني للشؤون الدولية: عصر فرض الأمن من وراء المحيطات انتهى
13 :19
قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: سرعة تجديد منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات أعلى مما كانت عليه قبل الحرب
13 :18
وزارة الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود لزعزعة الاستقرار
