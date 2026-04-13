إيران قد تردّ.. وإسرائيل تستعد!
13 April 2026
46 mins ago
source: tayyar.org
معاريف -
حذّر مصدر عسكري لصحيفة معاريف، من أن "إيران قد تردّ في وقت مبكر من الليلة على الأحداث المتصاعدة في مضيق هرمز، بما في ذلك إطلاق النار على أهداف أميركية وإسرائيلية، ويستعد الجيش الإسرائيلي لتصعيد الموقف، بل وحتى لانهيار وقف إطلاق النار".
وقال المصدر، "نحن على أهبة الاستعداد لاحتمال أن تحاول إيران شنّ هجوم هذا المساء. من الممكن أن تردّ إيران، رداً على إغلاق مضيق هرمز، على شنّ هجوم اليوم الساعة الخامسة مساءً على القواعد الأميركية في دول المنطقة، بإمكانها بالتأكيد شنّ هجوم على إسرائيل، ولذلك نحن على أهبة الاستعداد لمثل هذا الاحتمال، لا توجد حالياً أي مؤشرات استخباراتية على ذلك، لكننا نراقب الوضع في إيران ونترقبه، ولدينا افتراض مبدئي بأن مثل هذه الخطوة قد تحدث".
Just in
17 :28
ترامب: إذا اقتربت أي سفينة إيرانية من نطاق الحصار فسيتم القضاء عليها فورا
17 :28
الرئيس عون:
- لبنان اتخذ سلسلة إجراءات أمنية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية البرية والبحرية لمنع تهريب السلاح او تدفق الأموال غير الشرعية
- ثمة فرصة متاحة الآن للوصول إلى حل مستدام وهو ما يريده لبنان لكن ذلك لا يمكن أن يكون من طرف واحد بل على إسرائيل أن تتجاوب مع الدعوات اللبنانية والعربية
- المفاوضات مع إسرائيل تتولاها الدولة اللبنانية وليس أي جهة أخرى لأنها مسألة سيادية لا شريك للبنان فيها
17 :21
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة 8 جنود إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في جنوب لبنان
17 :18
هجوم على فريق "الجديد" .. ماذا حصل؟! تتمة
17 :11
وزارة الصحة: 2089 شهيداً و6762 جريحًا منذ بدء العدوان على لبنان في 2 آذار
17 :05
بدء سريان الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز
هجوم على فريق "الجديد" .. ماذا حصل؟!
13 April 2026
كواليس - حملة إعلامية على مرجع روحي... ما السبب؟
13 April 2026
عدو يتقن الصلب وشعب يؤمن بالقيامة
13 April 2026
أدرعي : قضينا على أكثر من 250 عنصراً من "الحزب" في 8 نيسان!
13 April 2026
قصف إسرائيليّ طال قلعة صور الأثرية
13 April 2026
EXCLUSIVE
خاص - مصدر رسمي لبناني يكشف هدف جلسة الثلاثاء...
13 April 2026
-
نتنياهو: القتال سيستمرّ في لبنان ونريد حزامًا أمنيًّا!
13 April 2026
-
في خطوة جديدة.. مي الغيطي تتألق في هوليوود
13 April 2026
-
3 شهداء بنيران مسيّرة إسرائيلية وقصف مدفعي واسع على قطاع غزة
13 April 2026
-
"تأهب عالٍ".. تعليمات جديدة للجيش الاسرائيلي!
13 April 2026