حذّر مصدر عسكري لصحيفة معاريف، من أن "إيران قد تردّ في وقت مبكر من الليلة على الأحداث المتصاعدة في مضيق هرمز، بما في ذلك إطلاق النار على أهداف أميركية وإسرائيلية، ويستعد الجيش الإسرائيلي لتصعيد الموقف، بل وحتى لانهيار وقف إطلاق النار".

وقال المصدر، "نحن على أهبة الاستعداد لاحتمال أن تحاول إيران شنّ هجوم هذا المساء. من الممكن أن تردّ إيران، رداً على إغلاق مضيق هرمز، على شنّ هجوم اليوم الساعة الخامسة مساءً على القواعد الأميركية في دول المنطقة، بإمكانها بالتأكيد شنّ هجوم على إسرائيل، ولذلك نحن على أهبة الاستعداد لمثل هذا الاحتمال، لا توجد حالياً أي مؤشرات استخباراتية على ذلك، لكننا نراقب الوضع في إيران ونترقبه، ولدينا افتراض مبدئي بأن مثل هذه الخطوة قد تحدث".