أعلنت وزارة الدفاع السعودية السبت أنّ طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية وصلت إلى شرق المملكة على الخليج، بموجب اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين العام الماضي.



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان هدنة مدتها أسبوعين في الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي شهدت توجيه طهران ضربات انتقامية نحو دول الخليج ومنها السعودية.

وأكّدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) "وصول قوة عسكرية من جمهورية باكستان الإسلامية إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين الشقيقين".



وأوضحت أنّ "القوة الباكستانية تتكون من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بهدف تعزيز التنسيق العسكري المشترك، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين".



وقعت السعودية وباكستان، الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية، اتفاقية دفاع مشترك في أيلول الماضي.