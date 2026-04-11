استهداف شخصية دينية في دمشق… إحباط مخطط قبل التنفيذ
11 April 2026
1 min ago
source: العربية
في عملية أمنية جديدة، أعلنت وزارة الداخلية في سوريا إحباط مخطط تخريبي في العاصمة دمشق، بعد متابعة استخباراتية دقيقة لتحركات خلية مرتبطة بجهات خارجية.
وأفاد مصدر في الوزارة بأن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خلية مؤلفة من 5 أشخاص، كانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية، مشيرًا إلى تفكيك عبوة ناسفة كانت تستهدف إحدى الشخصيات الدينية في العاصمة.
وأوضح المصدر أن العملية جاءت نتيجة رصد ومتابعة دقيقة لأنشطة مشبوهة تهدد الأمن والاستقرار، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة الخلايا النائمة ومنع تنفيذ أي هجمات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار العمل الأمني لمتابعة أي نشاط قد يهدد أمن المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، مع التشديد على الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي.
تأتي هذه العملية بعد سلسلة تحركات أمنية نفذتها السلطات السورية خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت في آذار إحباط مخطط لخلية مرتبطة بتنظيم داعش كانت تستهدف دمشق، أعقبها تنفيذ عمليات أمنية منسّقة مع أجهزة الاستخبارات استهدفت عناصر في مناطق عدة. ويعكس هذا التصعيد الأمني استمرار التحديات المرتبطة بالخلايا المتطرفة، رغم تراجع نشاطها العلني، ما يدفع الأجهزة إلى تكثيف جهودها الاستباقية لمنع أي تهديد محتمل.
Just in
15 :08
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 2 من جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك مح مسلحي الحزب جنوبي لبنان اليوم
15 :05
الحزب: استهدفنا بمسيرة دبابة ميركافا في منطقة صف الهوا بمدينة بنت جبيل وحققنا إصابة
15 :03
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم بالجليل الأعلى إثر رصد صواريخ من لبنان
15 :01
ترامب: المحادثات مع إيران في إسلام آباد بدأت رسمياً
15 :00
بالفيديو النائب ندى البستاني: نحن في حاجة للوعي أكتر من أي وقت مضى فأي تحريض يمكن أن يجرّ البلد لفتنة داخلية تتمة
14 :53
ماكرون: أبلغت أردوغان بأهمية ضمان أن يكون لبنان مشمولاً في وقف إطلاق النار في إيران وأهمية فتح مضيق هرمز
