في عملية أمنية جديدة، أعلنت وزارة الداخلية في سوريا إحباط مخطط تخريبي في العاصمة دمشق، بعد متابعة استخباراتية دقيقة لتحركات خلية مرتبطة بجهات خارجية.

وأفاد مصدر في الوزارة بأن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خلية مؤلفة من 5 أشخاص، كانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية، مشيرًا إلى تفكيك عبوة ناسفة كانت تستهدف إحدى الشخصيات الدينية في العاصمة.



وأوضح المصدر أن العملية جاءت نتيجة رصد ومتابعة دقيقة لأنشطة مشبوهة تهدد الأمن والاستقرار، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة الخلايا النائمة ومنع تنفيذ أي هجمات.



وأكدت وزارة الداخلية استمرار العمل الأمني لمتابعة أي نشاط قد يهدد أمن المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، مع التشديد على الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي.



تأتي هذه العملية بعد سلسلة تحركات أمنية نفذتها السلطات السورية خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت في آذار إحباط مخطط لخلية مرتبطة بتنظيم داعش كانت تستهدف دمشق، أعقبها تنفيذ عمليات أمنية منسّقة مع أجهزة الاستخبارات استهدفت عناصر في مناطق عدة. ويعكس هذا التصعيد الأمني استمرار التحديات المرتبطة بالخلايا المتطرفة، رغم تراجع نشاطها العلني، ما يدفع الأجهزة إلى تكثيف جهودها الاستباقية لمنع أي تهديد محتمل.