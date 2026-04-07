قبل انتهاء مهلة ترامب.. غارات على طهران وتصعيد!
-
07 April 2026
-
1 min ago
-
-
source: Skynews
-
تعرضت العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، لسلسلة غارات جديدة، قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متوعدا بتدمير البنية التحتية الإيرانية في حال عدم فتح مضيق هرمز، أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة في العالم.
وفي اليوم التاسع والثلاثين من الحرب على إيران، يتصاعد التوتر الميداني وسط ترقب حذر لما قد تحمله الساعات المقبلة، في ظل استمرار الضربات وتراجع فرص التوصل إلى تسوية سياسية، رغم جهود وساطة تقودها عدة أطراف بينها باكستان.
وأكد السفير الإيراني في إسلام أباد رضا أميري مقدم أن الجهود "تقترب من مرحلة دقيقة"، في وقت نقلت فيه طهران رفضها مقترحات لوقف مؤقت لإطلاق النار، مطالبة بإنهاء دائم للحرب، ورفع العقوبات، ووضع ترتيبات جديدة لعبور مضيق هرمز.
ميدانيا، دوت انفجارات في طهران وضواحيها خلال الليل والصباح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على منشآت وبنى تحتية داخل إيران، بالتزامن مع اعتراض صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية.
كما حذر الجيش الإسرائيلي الإيرانيين من استخدام القطارات، في خطوة توحي بإمكانية استهداف شبكة السكك الحديد، ضمن نطاق أوسع من العمليات التي قد تشمل البنية التحتية الحيوية.
وكان ترامب قد لوح بتصعيد غير مسبوق، مهددا بضرب محطات الطاقة والجسور، ومؤكدا أن بلاده قادرة على "تدمير إيران بالكامل" خلال وقت قصير، إذا لم تستجب للمطالب الأميركية.
في المقابل، دانت القوات المسلحة الإيرانية تصريحات ترامب ووصفتها بـ"المتغطرسة"، مؤكدة أنها لن تؤثر على مسار عملياتها.
وفي ظل هذا التصعيد، يترقب الإيرانيون انتهاء المهلة وسط مخاوف متزايدة. وقالت شابة إيرانية لوكالة فرانس برس: "أنا مرعوبة (...) الموت ليس مزحة".
على خط الوساطة، أفادت تقارير بأن مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما طرح لفتح باب المفاوضات، إلا أن طهران اعتبرته غير كاف، بينما وصفه ترامب بأنه "خطوة مهمة" لكنه "غير كاف بعد".
وفي تطور لافت، تحدثت تقارير عن استعداد إيران لفتح مضيق هرمز مقابل فرض رسوم عبور، في إطار تسوية أوسع تشمل إعادة الإعمار ورفع العقوبات، إلا أن هذه الطروحات لم تتحول بعد إلى اتفاق.
-
Just in
-
14 :46
إعلام إيراني: انقطاع الكهرباء في بعض مناطق خارك بعد استهداف خطوط النقل
-
14 :45
كليب: هذا أصعب وأخطر يوم في الحرب..! تتمة
-
14 :39
الرئيس جوزاف عون أمام وفد "منتدى بيروت":
- الجيش نفذ عملية أعادة انتشار في بيروت ومناطق أخرى عدة وسيكون أكثر حضوراً مع قوى الأمن الداخلي وباقي الاجهزة مع التشدد أكثر في فرض الأمن لطمأنة المواطنين الآمنين في منازلهم
- لن أسمح في عهدي اتهام أي مواطن صمد في قريته وبلدته بالعمالة أو الخيانة بمجرد أنه اختار الاستمرار في العيش في مسقط رأسه
- مبادرتي التفاوضية اكتسبت تأييداً دولياً كونها الطريق السليم للوصول إلى الحل خصوصاً وأن لبنان عقد اتفاقات سابقاً مع إسرائيل على غرار اتفاق الهدنة واتفاقية الترسيم البحري
- الاتصالات تركزت على الحصول على ضمانات بعدم استهداف معبر المصنع الحدودي الأساسي بالنسبة إلى لبنان وسوريا على حد سواء
-
14 :36
"أكسيوس" نقلًا عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي نفذ ضربات على أهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية
-
14 :33
وفد من بلدية رميش يزور أبو زيد ويبحث معه تعزيز صمود البلدة تتمة
-
14 :21
سلطات محافظة قم: الأعداء قصفوا الجسور غربي المحافظة لكن حركة السيارات مستمرة في الطرقات
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
