بالأسماء: أبرز القادة الإيرانيين الذين قُتلوا منذ اندلاع الحرب
-
06 April 2026
-
30 mins ago
-
-
source: Reuters
-
أفادت وكالة رويترز بأن الضربات الأميركية–الإسرائيلية على إيران أدّت إلى مقتل عدد من أبرز القادة السياسيين والعسكريين، في سلسلة غارات استهدفت مواقع قيادية في طهران ومدن أخرى.
أبرز القادة الذين قُتلوا منذ اندلاع الحرب:
علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران الذي تولّى المنصب منذ عام 1989، عن 86 عاماً، في غارة جوية أميركية–إسرائيلية استهدفت مجمّعه في طهران في 28 شباط.
علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن 67 عاماً، في غارة جوية أميركية–إسرائيلية استهدفت منطقة بارديس في طهران في 17 آذار، إلى جانب نجله وأحد مساعديه.
إسماعيل الخطيب، وزير الاستخبارات الإيراني، في غارة إسرائيلية في 18 آذار.
علي شمخاني، مستشار المرشد وأحد أبرز صانعي السياسات الأمنية والنووية، في غارات أميركية–إسرائيلية استهدفت طهران في 28 شباط.
محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري، في غارات على طهران في 28 شباط، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.
عزيز ناصر زاده، وزير الدفاع الإيراني، في موجة الغارات التي استهدفت القيادة العليا في طهران في 28 شباط.
عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، في الغارات ذاتها بتاريخ 28 شباط.
غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج، في غارات أميركية–إسرائيلية في 17 آذار، وفق وسائل إعلام رسمية.
بهنام رضائي، رئيس استخبارات البحرية التابعة للحرس الثوري، في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بندر عباس الساحلية في 26 آذار، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، متأثراً بإصاباته جراء غارة إسرائيلية استهدفته في بندر عباس في 26 آذار.
مجيد خادمي، رئيس استخبارات الحرس الثوري، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت طهران في نيسان 2026، بحسب بيانات إيرانية وإسرائيلية.
-
Just in
-
17 :04
حزب اللّه: استهداف تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بصليةٍ صاروخية
-
17 :03
وزارة الاستخبارات الإيرانية: اعتقال 17 عميلا لإسرائيل والولايات المتحدة أرسلوا إحداثيات مواقع حساسة للأعداء
-
16 :55
"جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي: لا توجد توقعات بوقف إطلاق النار مع إيران في الأيام المقبلة
-
16 :53
بين الهدنة ووقف الحرب تتمة
-
16 :52
خاص - تجار لبنانيون: الأزمة هي الأقسى والتضخم قد يُقارب الـ40 %! تتمة
-
16 :43
البيت الأبيض: ترامب لم يصادق على اقتراح الوسطاء وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يومًا
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
06 April 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
06 April 2026
-
-
-
-
06 April 2026
-
-
-
-
06 April 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
06 April 2026
-
-
-
-
06 April 2026
-
-
-
-
06 April 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
06 April 2026
-
-
-
06 April 2026
-
-
-
-
06 April 2026