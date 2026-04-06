أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "سقوط ذخائر عنقودية في 12 موقعا وسط إسرائيل."



وقال التلفزيون الإيراني إنّ "الحرس الثوري ينفذ الموجة الـ98 من عملية الوعد الصادق 4."

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط ذخائر عنقودية في تل أبيب وبيتح تكفا وبني براك ورمات غان

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ "الصاروخ العنقودي الإيراني يحتوي على ذخائر تفرقت في 27 موقعا بتل أبيب الكبرى."