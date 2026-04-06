

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، أن طهران جهزت ردودها على الولايات المتحدة فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيرا إلى أنها ستعلن عنها في الوقت المناسب.



وقال بقائي: "صغنا ردودنا على أميركا، وسنعلن عنها صراحة في الوقت المناسب".



وتابع: "صغنا مجموعة المطالب التي كانت ولا تزال لدينا بناء على مصالحنا واعتباراتنا".



وأضاف بقائي: "لم يكن مقترح المواد الـ15 الأميركي مقبولا بالنسبة لنا بأي شكل من الأشكال".



وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "المواقف طرحت ونقلت عبر الوسطاء منذ البداية، ولا يزال من الطبيعي أن يستمر نقل الرسائل".



كما قال إنه "ليس غريبا أن ينقل الوسطاء وجهات نظر الطرفين، المواقف طرحت ونقلت عبر الوسطاء منذ البداية، ومن الطبيعي أن تستمر عملية تبادل الرسائل".



كما ذكر أن إيران كانت تعرف مسبقا ما تريده وما هي الخطوط الحمراء التي لا تقبل تجاوزها، وموقفها واضح.



كما لفت بقائي إلى أن "التفاوض لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع الإنذارات، أو الجرائم أو التهديد بارتكاب جريمة حرب".



