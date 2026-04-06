قبل ساعة الحسم... مقترح جديد لوقف النار: وهذه تفاصيله!
06 April 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
نقلت رويترز عن مصدر مطّلع على مقترحات وقف إطلاق النار أن: "إيران والولايات المتحدة تتلقيان خطة لإنهاء الأعمال القتالية، وهي اتفاق من مرحلتين يتضمّن وقف إطلاق النار ثم اتفاقًا نهائيًا". وأضاف المصدر أنه يتعيّن الموافقة على خطة إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط اليوم الاثنين.
وقالت رويترز إن الخطة ستقود، في حال الموافقة عليها، إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، على أن يتم التوصّل إلى اتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يومًا. ويتضمّن المقترح تخلّي إيران عن الأسلحة النووية، ورفع العقوبات عنها، والإفراج عن أصولها المجمّدة.
في المقابل، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران تلقت مقترحًا من باكستان وتعمل على دراسته، مؤكدًا أنها لن ترضخ للإنذارات أو الضغوط لاتخاذ قرار.
وأضاف المصدر أن طهران ترفض إعادة فتح مضيق هرمز مقابل "وقف مؤقت لإطلاق النار"، مشيرًا إلى أنها ترى أن الولايات المتحدة غير مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار.
Just in
11 :11
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق الحمادية شرق صور
11 :07
"رويترز" عن مصادر: واشنطن وطهران لم تردّا على الاقتراح الذي أرسل إلى عراقجي وويتكوف في وقت متأخر من ليلة الأحد
11 :00
هزّة أرضيّة تضرب لبنان.... هذه قوّتها! تتمة
10 :56
هزة أرضية شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
10 :54
حول مقترح وقف النّار... كيف علّقت إيران؟ تتمة
10 :39
من جديد.. "إنذار عاجل" إلى سكّان الضاحية الجنوبية! تتمة
Other stories
06 April 2026
-
-
-
-
-
-
-
-
