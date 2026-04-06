نقلت رويترز عن مصدر مطّلع على مقترحات وقف إطلاق النار أن: "إيران والولايات المتحدة تتلقيان خطة لإنهاء الأعمال القتالية، وهي اتفاق من مرحلتين يتضمّن وقف إطلاق النار ثم اتفاقًا نهائيًا". وأضاف المصدر أنه يتعيّن الموافقة على خطة إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط اليوم الاثنين.

وقالت رويترز إن الخطة ستقود، في حال الموافقة عليها، إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، على أن يتم التوصّل إلى اتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يومًا. ويتضمّن المقترح تخلّي إيران عن الأسلحة النووية، ورفع العقوبات عنها، والإفراج عن أصولها المجمّدة.

في المقابل، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران تلقت مقترحًا من باكستان وتعمل على دراسته، مؤكدًا أنها لن ترضخ للإنذارات أو الضغوط لاتخاذ قرار.

وأضاف المصدر أن طهران ترفض إعادة فتح مضيق هرمز مقابل "وقف مؤقت لإطلاق النار"، مشيرًا إلى أنها ترى أن الولايات المتحدة غير مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار.