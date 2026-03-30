المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: نتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مسيرة إيرانية مبنى لشركة الثريا للاتصالات
30 March 2026
1 min ago
23 :56
مراسل الميادين:
- واجهت المقاومة ضباط وجنود الاحتلال بأنواع مختلفة من الأسلحة ومنها عبوات ناسفة زرعها المقاومون مسبقاً
- قوة الاحتلال المستهدفة هربت إلى منزل في عيناتا أصابه الصاروخ لاحقاً وأوقع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح
- المقاومة زادت من صعوبة الحدث الأمني الذي واجهه الاحتلال حين استهدفت قوة إسرائيلية بصاروخ نوعي
- هذه التجمعات العسكرية تعرضت لعشرات الاستهدافات الصاروخية والقذائف المدفعية وكانت الإصابات مؤكدة
- كان للاحتلال تحشدات وتجمعات في عيناتا وعلى طريق عيترون عيناتا على مدى ساعات النهار
- تعرضت دبابات الاحتلال المتقدمة على طريق عيترون - عيناتا إلى استهدافات مباشرة وناجحة
23 :48
نتنياهو:
- يمكن تجاوز مضيق هرمز وهناك مصلحة لتحقيق ذلك والسماح بتدفق النفط والغاز بحرية تامة
- هناك أفكار لما بعد الحرب لتحويل خطوط الطاقة والنفط من الخليج إلى موانئ البحر المتوسط
- هناك حلول عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز تقودها الولايات المتحدة لكن لن أتطرق لها
23 :42
مراسل الميادين:
- الهجوم على طريق عيترون - عيناتا زاد في أعداد الخسائر البشرية في صفوف ضباط وجنود العدو الإسرائيلي
- تعرضت دبابات العدو المتقدمة على طريق عيترون - عيناتا لاستهدافات ناجحة بالصواريخ الموجهة والعبوات الناسفة
23 :40
مراسل الجديد:
- غارة على المنطقة الواقعة بالقرب من محطة المياه على طريق الخيام ومعلومات عن اصابات
- غارة تستهدف بلدة دير الزهراني قضاء النبطية
23 :39
وسائل إعلام إسرائيلية:
- في الحدث الأول هاجم حزب الله جنود الجيش الإسرائيلي بمحلّقات انقضاضية والحدث الثاني عبارة عن تفجير عبوات
- التقارير الأولية تفيد عن حادثتين جنوب لبنان
23 :31
وسائل إعلام إسرائيلية: كمين قاتل تعرض له الجنود في الشمال
"مَحوها تمامًا"... ترامب يتوعّد إيران!
دول أوروبية قلقة إزاء مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بجنوب مدينة غزة
إسرائيل تغتال مسؤولًا إيرانيا جديدًا...
الحكومة المصرية توسّع استثناءات قرار «الإغلاق المبكر»
الجزائر تصف الهجمات الإيرانية على الدول العربية بـ"الاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة"
بالفيديو: إصابة مصفاة تكرير البترول في حيفا للمرة الثانية
جيش الاحتلال يوقف كتيبة عن الخدمة بعد مهاجمة صحافيين لدى شبكة "سي إن إن" في الضفة
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: اختطاف قائد ميداني في «القسام» من غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين في جنوب لبنان
سابقة خطيرة".. إسرائيل تمنع بطريريك اللاتين من دخول كنيسة القيامة
ألغام وغواصات وتهديدات… تحرك بريطاني لإعادة الملاحة إلى هرمز
مصر في "ظلام" الترشيد.. قرارات قاسية لمواجهة لهيب أسعار النفط وحرب إيران
إيران تهدد بضرب الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط
هجوم بمسيّرات يلحق "أضرارا كبيرا" في رادار مطار الكويت
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يرسّخ "الخط الأصفر" واقعا دائما في غزة
نبيل عمرو لـ«القدس العربي»: معضلة المفاوضات الإيرانية- الأمريكية أن كل طرف يسعى للظهور منتصرا
الجزائر تطمئن شركاءها الأساسيين في أوروبا حول إمدادات الغاز
"غادروا فورًا"… تحذير عاجل يهزّ غرب آسيا!
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين في جنوب لبنان
إيران تحسم مصير المفاوضات: "لن ننسى الخيانة"!
30 March 2026
تهديد إسرائيلي إلى سكان هذه القرى اللبنانية!
30 March 2026
"التيار الوطني الحر" استكمل جولته لتقديم "مقترح حماية لبنان" بلقاء أرسلان ووهاب
30 March 2026
اليونيفيل: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة بني حيان
30 March 2026
انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات قضاء حاصبيا
30 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - فصل إيران بين واشنطن وتل أبيب يطيل أمد الحرب في لبنان... لهذه الأسباب!
30 March 2026
إزالة 11 خيمة للنّازحين في الشّويفات؟
30 March 2026
شو الوضع؟ إسرائيل تواصل استهداف الجيش والمدنيين... الرئيس عون يجزم بعدم القدرة على تهديد السلم الداخلي
30 March 2026
الجيش ينعي شهيده!
30 March 2026
تفاصيل جديدة في وفاة مشجع سقط من مدرجات ملعب افتتاح كأس العالم 2026
30 March 2026