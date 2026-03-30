"مَحوها تمامًا"... ترامب يتوعّد إيران!
30 March 2026
1 hr ago
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تجري مناقشات جدية مع نظام جديد وأكثر عقلانية، من أجل إنهاء عملياتنا العسكرية في إيران".
وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "لقد أُحرز تقدم كبير، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا لأي سبب كان، وهو ما سيحدث على الأرجح، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز فورًا للأعمال، فسننهي إقامتنا الجميلة في إيران عبر تفجير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج بشكل كامل ومحوها تمامًا (وربما جميع محطات تحلية المياه أيضًا!)، والتي تعمّدنا حتى الآن عدم المساس بها. وسيكون ذلك ردًا على جنودنا الكثيرين، وغيرهم، الذين ذبحتهم وقتلتهم إيران تحت حكم النظام القديم طوال 47 عامًا من عهد الإرهاب".
Just in
16 :51
غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في زبدين
16 :50
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل قليل
16 :40
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لـ"الجزيرة":
- النظام الإيراني أنفق ثروة بلاده لدعم حزب الله وحماس ومليشيات بالعراق وتهديد جيرانه بلا داع
- الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها إيران هدفها مهاجمة #السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين
- القبول بسيادة إيران على مضيق هرمز مرفوض وسابقة خطيرة تسمح لدول بالاستيلاء على ممرات مائية دولي
- مضيق هرمز سيفتح بطريقة أو بأخرى حين تنتهي عمليتنا العسكرية في إيران
16 :36
"تسنيم" عن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل قاآني: على أميركا وإسرائيل الاعتياد على النظام الجديد بالمنطقة
16 :35
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي تتمة
16 :20
"بلومبرغ" عن ترامب: إيران تريد التسوية والحرب تسير بشكل جيد لا يصدق
Just in
-
16 :51
غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في زبدين
-
16 :50
وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء عدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل قليل
-
16 :40
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لـ"الجزيرة":
- النظام الإيراني أنفق ثروة بلاده لدعم حزب الله وحماس ومليشيات بالعراق وتهديد جيرانه بلا داع
- الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها إيران هدفها مهاجمة #السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين
- القبول بسيادة إيران على مضيق هرمز مرفوض وسابقة خطيرة تسمح لدول بالاستيلاء على ممرات مائية دولي
- مضيق هرمز سيفتح بطريقة أو بأخرى حين تنتهي عمليتنا العسكرية في إيران
-
16 :36
"تسنيم" عن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل قاآني: على أميركا وإسرائيل الاعتياد على النظام الجديد بالمنطقة
-
16 :35
إرتباك أميركي وقلق إسرائيلي تتمة
-
16 :20
"بلومبرغ" عن ترامب: إيران تريد التسوية والحرب تسير بشكل جيد لا يصدق
30 March 2026
30 March 2026
30 March 2026
-
30 March 2026
-
30 March 2026
-
30 March 2026
-
30 March 2026
-
30 March 2026
-
30 March 2026
-
30 March 2026