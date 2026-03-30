أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تجري مناقشات جدية مع نظام جديد وأكثر عقلانية، من أجل إنهاء عملياتنا العسكرية في إيران".

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "لقد أُحرز تقدم كبير، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا لأي سبب كان، وهو ما سيحدث على الأرجح، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز فورًا للأعمال، فسننهي إقامتنا الجميلة في إيران عبر تفجير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج بشكل كامل ومحوها تمامًا (وربما جميع محطات تحلية المياه أيضًا!)، والتي تعمّدنا حتى الآن عدم المساس بها. وسيكون ذلك ردًا على جنودنا الكثيرين، وغيرهم، الذين ذبحتهم وقتلتهم إيران تحت حكم النظام القديم طوال 47 عامًا من عهد الإرهاب".