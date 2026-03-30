ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري أكد في بيان أصدره، اليوم الاثنين، مقتل علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية التابعة له متأثرا بإصابات بالغة.

أعلن يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، الخميس، "في عملية قاتلة وموجهة بدقة، قضى جيش الدفاع على قائد بحرية الحرس الثوري تنكسيري مع عدد من مسؤولي قيادات البحرية".

وأضاف كاتس عن اغتيال تنكسيري، بأنه "المسؤول المباشر عن زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز". ووفق ما ذكره مسؤول إسرائيلي، فإن الاغتيال تم بغارة دقيقة استهدفته في بندر عباس، ولم تؤكد إيران ذلك ولم تنفه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تنكسيري كان يشرف على تطوير القدرات البحرية للحرس الثوري، بما يشمل تكتيكات الزوارق السريعة والصواريخ الساحلية والطائرات المسيرة "بهدف ردع أي وجود بحري أجنبي في المنطقة".