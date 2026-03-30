إسرائيل تغتال مسؤولًا إيرانيا جديدًا...
30 March 2026
6 mins ago
source: tayyar.org
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري أكد في بيان أصدره، اليوم الاثنين، مقتل علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية التابعة له متأثرا بإصابات بالغة.
أعلن يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، الخميس، "في عملية قاتلة وموجهة بدقة، قضى جيش الدفاع على قائد بحرية الحرس الثوري تنكسيري مع عدد من مسؤولي قيادات البحرية".
وأضاف كاتس عن اغتيال تنكسيري، بأنه "المسؤول المباشر عن زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز". ووفق ما ذكره مسؤول إسرائيلي، فإن الاغتيال تم بغارة دقيقة استهدفته في بندر عباس، ولم تؤكد إيران ذلك ولم تنفه.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تنكسيري كان يشرف على تطوير القدرات البحرية للحرس الثوري، بما يشمل تكتيكات الزوارق السريعة والصواريخ الساحلية والطائرات المسيرة "بهدف ردع أي وجود بحري أجنبي في المنطقة".
Just in
15 :13
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بنية عسكرية بالجامعة الرئيسية للحرس الثوري عدة مرات
15 :12
وزير الخارجية الأميركي روبيو: لن نسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور
15 :05
الرئيس عون: اليد التي ستمتدّ على السلم الأهلي ستُقطع! تتمة
15 :05
وهّاب استقبل وفدًا من "لبنان القوي": لمواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي تتمة
14 :58
الرئيس جوزاف عون:
- اليد التي ستمتد الى السلم الأهلي ستُقطع
- الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع أيّ خلل أمني وتقوم بتوقيفات ومصادرة للأسلحة
- لا أحد في لبنان يرغب باندلاع حرب أهلية وإن من يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه
- الأوضاع مأساوية في الجنوب بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل ونواصل الاتصالات الدولية لدفع الأمور في اتجاه تحقيق التفاوض
14 :43
"نيويورك تايمز" عن بيانات ملاحية: سفينتان تجاريتان مملوكتان للصين عبرتا مضيق هرمز اليوم
30 March 2026
30 March 2026
30 March 2026
-
30 March 2026
-
30 March 2026
-
30 March 2026
-
30 March 2026
-
30 March 2026
-
30 March 2026