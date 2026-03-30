بالفيديو: إصابة مصفاة تكرير البترول في حيفا للمرة الثانية
30 March 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
كشفت "القناة 13" الإسرائيلية عن "إصابة مصفاة تكرير البترول في حيفا للمرة الثانية."
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "سقوط صواريخ في حيفا شمال إسرائيل بعد إطلاق رشقة صاروخية متزامنة من إيران و"حزب الله”."
وكانت وسائل الإعلام قد تلقّت بلاغات عن سقوط صواريخ أو شظايا في مواقع عدة بمدينة حيفا.
بالفيديو: إصابة مصفاة تكرير البترول في حيفا للمرة الثانية pic.twitter.com/O0TEjZ1D1B— tayyar.org (@tayyar_org) March 30, 2026
Just in
12 :12
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لم نجر أي محادثات مباشرة مع أميركا بل تم تبادل رسائل فقط عبر وسطاء
12 :08
استهداف حاجز للجيش في العامرية... وإصابات بين العناصر تتمة
12 :03
"رويترز": إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في الحرب على إيران
11 :54
هيئة البث الإسرائيلية: اندلاع حريق في مصفاة حيفا
11 :51
أنباءٌ عن استهداف حاجز الجيش اللبناني في العامرية بين صور والناقورة وسقوط إصابات
11 :39
وسائل إعلام إسرائيلية: بلاغات عن سقوط صواريخ أو شظايا في مواقع عدة بمدينة حيفا
