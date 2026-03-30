كشفت "القناة 13" الإسرائيلية عن "إصابة مصفاة تكرير البترول في حيفا للمرة الثانية."



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "سقوط صواريخ في حيفا شمال إسرائيل بعد إطلاق رشقة صاروخية متزامنة من إيران و"حزب الله”."

وكانت وسائل الإعلام قد تلقّت بلاغات عن سقوط صواريخ أو شظايا في مواقع عدة بمدينة حيفا.