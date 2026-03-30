كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس":



"في موجات عدّة من الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو في طهران خلال اليومين الماضيين، تم استهداف نحو 40 موقعًا وصناعات إنتاج وبحث لوسائل قتالية. أنجز سلاح الجو مساء أمس موجة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام في أنحاء طهران".

أضاف أنّه "في إطار الغارات تم إسقاط أكثر من 80 ذخيرة على مدار ساعات استهدفت مواقع لإنتاج وسائل قتالية تابعة للنظام ومنها: موقع استُخدم لتجميع صواريخ بعيدة المدى مضادة للطائرات وهي صواريخ تُشكل تهديدًا لحرية عمل سلاح الجو، مجمّع لإنتاج مكونات وسائل قتالية تُستخدم في تطوير صواريخ مضادة للدروع وصواريخ صغيرة مضادة للطائرات، ومجمّع لإنتاج وبحث وتطوير محركات الصواريخ الباليستية. وخلال اليومين الماضيين، كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على مواقع الإنتاج التابعة للنظام في طهران، حيث استهدف نحو 40 موقعًا ومنشأة للإنتاج والبحث والتطوير".

كما أكّد أنّ "الجيش الإسرائيلي يواصل تعميق الضربات التي تستهدف الصناعات العسكرية للنظام بهدف تجريده من قدرات الإنتاج التي بناها على مدار سنوات".