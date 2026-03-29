سابقة خطيرة".. إسرائيل تمنع بطريريك اللاتين من دخول كنيسة القيامة
29 March 2026
35 secs ago
source: tayyar.org
نورسات الأردن- القدس – أصدرت البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأرض المقدسة، اليوم الأحد، بياناً صحفياً مشتركاً، أكدتا فيه أن الشرطة الإسرائيلية منعت صباح هذا اليوم، بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الأرض المقدسة، برفقة حارس الأرض المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو، الحارس الرسمي لكنيسة القيامة، من دخول الكنيسة أثناء توجههم للاحتفال بقداس أحد الشعانين.
وأوضح البيان أن الرجلين أوقفا في طريقهما بينما كانا يسيران بانفراد ودون أي مظاهر لموكب أو احتفال، وأجبرا على العودة، ونتيجة لذلك، ولأول مرة منذ قرون، منع رؤساء الكنيسة من الاحتفال بقداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة. ووصف البيان هذا الحادث بأنه “يشكل سابقة خطيرة، ويتجاهل مشاعر مليارات الأشخاص حول العالم الذين يتطلعون إلى القدس خلال هذا الأسبوع”.
وشدد البيان على أن رؤساء الكنائس تصرفوا بمسؤولية كاملة، ومنذ بداية الحرب، امتثلوا لجميع القيود المفروضة: تم إلغاء التجمعات العامة، ومنع الحضور، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لبث الاحتفالات إلى مئات الملايين من المؤمنين. وأضاف البيان: “إن منع دخول الكاردينال والحارس، اللذين يتحملان أعلى مسؤولية كنسية عن الكنيسة الكاثوليكية والأماكن المقدسة، يشكل إجراءً غير معقول بشكل واضح وغير متناسب بشكل صارخ، ويمثل خروجاً شديداً عن المبادئ الأساسية للعقلانية وحرية العبادة واحترام الوضع الراهن”.
واختتم البيان بالتعبير عن “الحزن العميق للمؤمنين المسيحيين في الأراضي المقدسة وفي جميع أنحاء العالم، لمنع الصلاة في أحد أقدس أيام التقويم المسيحي”.
Just in
16 :15
القناة 14 الإسرائيلية: مخاوف من تسرب مواد خطيرة في المصنع المستهدف في النقب
16 :13
حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.
16 :12
ماكرون عبر "اكس": ندعم البطريرك اللاتيني ومسيحيي الأرض المقدسة ونُدين قرار منع قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة ونؤكد ضرورة ضمان حرية العبادة في القدس لجميع الأديان
15 :52
الإذاعة الإسرائيلية: استهداف مصنع للكيماويات قرب بئر السبع بصاروخ إيراني
15 :51
دان الأردن بأشدّ العبارات قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع بطريرك اللاتين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة قدّاس أحد الشعانين
15 :37
القناة 12 الإسرائيلية: تقرير أولي عن سقوط "صاروخ أو شظايا" في منطقة بئر السبع
ألغام وغواصات وتهديدات… تحرك بريطاني لإعادة الملاحة إلى هرمز
مصر في "ظلام" الترشيد.. قرارات قاسية لمواجهة لهيب أسعار النفط وحرب إيران
إيران تهدد بضرب الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط
هجوم بمسيّرات يلحق "أضرارا كبيرا" في رادار مطار الكويت
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يرسّخ "الخط الأصفر" واقعا دائما في غزة
نبيل عمرو لـ«القدس العربي»: معضلة المفاوضات الإيرانية- الأمريكية أن كل طرف يسعى للظهور منتصرا
الجزائر تطمئن شركاءها الأساسيين في أوروبا حول إمدادات الغاز
"غادروا فورًا"… تحذير عاجل يهزّ غرب آسيا!
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين في جنوب لبنان
منظمات تونسية ودولية تطالب السلطات بالتوقف عن "ترهيب" القضاة
هجوم جوي على قوات الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي العراق
ترامب يحضّ إيران على التعامل "بجدية"... "قبل فوات الأوان"!
حرب إيران لم تعزز شعبيته... نتنياهو يسعى لتجنب انتخابات مبكرة
بالفيديو: الأضرار التي لحقت بقاعدة تابعة لقوات مشاة البحرية في إيران
البرلمان الجزائري بغرفتيه يعتمد بأغلبية واسعة مشروع التعديل التقني للدستور.. وحزب معارض يبدي تحفظاته
إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز... ماذا في التفاصيل؟! (صورة)
وزير الخارجية الأردني: لا وجود لقواعد عسكرية أجنبية في الأردن
مصدر لـ«الشرق الأوسط»: القاهرة ستستقبل وتدرب آلاف المرشحين للعمل بشرطة غزة
شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم نازحين وسط غزة
طقس قاسٍ بـ14 دول عربية.. 3 قتلى وسيول وثلوج وإجلاء عائلات وتعطيل دراسة
متروبوليت ألمانيا وأوروبا الوسطى للروم الأرثوذكس: نداء عاجل لحماية مسيحيي سوريا بعد أحداث السقيلبية
بعد الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين... فرنسا تستنكر
"لا نابليون جديد في لبنان"… قبلان يدعو إلى دسترة خيارات السلطة
ألغام وغواصات وتهديدات… تحرك بريطاني لإعادة الملاحة إلى هرمز
من خلف القضبان… مادورو وزوجته يكسران الصمت بأول رسالة
الجيش الاسرائيلي يحذر الحزب من استخدام سيارات الإسعاف والمرافق الطبية لأغراض عسكرية
طقس ممطر ورياح قوية وثلوج على الجبال العالية...
مخاوف أمنية في كندا… تقرير أميركي يتحدث عن 1000 عنصر مرتبط بطهران
سوريا تعلن التصدي لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أميركية
