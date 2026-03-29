نورسات الأردن- القدس – أصدرت البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأرض المقدسة، اليوم الأحد، بياناً صحفياً مشتركاً، أكدتا فيه أن الشرطة الإسرائيلية منعت صباح هذا اليوم، بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الأرض المقدسة، برفقة حارس الأرض المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو، الحارس الرسمي لكنيسة القيامة، من دخول الكنيسة أثناء توجههم للاحتفال بقداس أحد الشعانين.

وأوضح البيان أن الرجلين أوقفا في طريقهما بينما كانا يسيران بانفراد ودون أي مظاهر لموكب أو احتفال، وأجبرا على العودة، ونتيجة لذلك، ولأول مرة منذ قرون، منع رؤساء الكنيسة من الاحتفال بقداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة. ووصف البيان هذا الحادث بأنه “يشكل سابقة خطيرة، ويتجاهل مشاعر مليارات الأشخاص حول العالم الذين يتطلعون إلى القدس خلال هذا الأسبوع”.

وشدد البيان على أن رؤساء الكنائس تصرفوا بمسؤولية كاملة، ومنذ بداية الحرب، امتثلوا لجميع القيود المفروضة: تم إلغاء التجمعات العامة، ومنع الحضور، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لبث الاحتفالات إلى مئات الملايين من المؤمنين. وأضاف البيان: “إن منع دخول الكاردينال والحارس، اللذين يتحملان أعلى مسؤولية كنسية عن الكنيسة الكاثوليكية والأماكن المقدسة، يشكل إجراءً غير معقول بشكل واضح وغير متناسب بشكل صارخ، ويمثل خروجاً شديداً عن المبادئ الأساسية للعقلانية وحرية العبادة واحترام الوضع الراهن”.

واختتم البيان بالتعبير عن “الحزن العميق للمؤمنين المسيحيين في الأراضي المقدسة وفي جميع أنحاء العالم، لمنع الصلاة في أحد أقدس أيام التقويم المسيحي”.