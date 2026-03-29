بدأت الحكومة المصرية، مساء السبت، تطبيق حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة لمدة شهر، لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية وتداعيات الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.



وشملت الإجراءات إغلاق المحال التجارية والمطاعم ودور السينما في التاسعة مساءً (مع استثناءات محددة)، وتقليل إضاءة الشوارع والإعلانات بنسبة 50%، وخفض مخصصات وقود المركبات الحكومية بنسبة 30%.



وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن فاتورة استيراد الطاقة قفزت من 1.2 مليار دولار في كانون الثاني إلى 2.5 مليار دولار في مارس الحالي، مؤكداً أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود (التي بلغت 30%) لا تغطي سوى ثلث التكلفة الفعلية.



وتأتي هذه الأزمة في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية بعد تقييد إيران للملاحة في مضيق هرمز، وتصاعد المواجهات العسكرية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وهجمات متبادلة طالت مصالح إقليمية ودولية.