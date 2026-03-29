مصر في "ظلام" الترشيد.. قرارات قاسية لمواجهة لهيب أسعار النفط وحرب إيران
29 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
بدأت الحكومة المصرية، مساء السبت، تطبيق حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة لمدة شهر، لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية وتداعيات الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.
وشملت الإجراءات إغلاق المحال التجارية والمطاعم ودور السينما في التاسعة مساءً (مع استثناءات محددة)، وتقليل إضاءة الشوارع والإعلانات بنسبة 50%، وخفض مخصصات وقود المركبات الحكومية بنسبة 30%.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن فاتورة استيراد الطاقة قفزت من 1.2 مليار دولار في كانون الثاني إلى 2.5 مليار دولار في مارس الحالي، مؤكداً أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود (التي بلغت 30%) لا تغطي سوى ثلث التكلفة الفعلية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية بعد تقييد إيران للملاحة في مضيق هرمز، وتصاعد المواجهات العسكرية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وهجمات متبادلة طالت مصالح إقليمية ودولية.
Just in
11 :46
غارة إسرائيلية على منزل في بلدة الشرقية وأخرى على بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان
11 :40
استهداف مركز الدفاع المدني في دير كيفا دون وقوع اصابات
11 :40
طيران الخليج البحرينية تعلن تمديد عملياتها التشغيلية من مطار الدمام حتى نهاية نيسان
11 :39
قاليباف:
- العدو الذي كان يخطط لإسقاط النظام في إيران وضع فتح مضيق هرمز كهدف رئيسي له.
- الحرب باتت في لحظاتها الأكثر حساسية.
- صواريخنا تنطلق وقدراتنا الصاروخية قائمة ونرى آثار الخوف في صفوف قوات العدو.
- نحن في حرب عالمية كبرى.
- سنحوّل هذه الحرب إلى عبرة لأي معتد ولن نخرج منها إلا منتصرين.
11 :31
الخارجية اليونانية: نتابع بقلـق بالغ الوضع في مدينة السقيلبية السورية ذات الأغلبية الأرثوذكسية. ندعو إلى تنفيذ التحـقيقات المعلنة من الحكومة السورية بشأن الأحـداث الأخيرة بسرعة نجدد دعوتنا لانتقال سلمي يحمي حقوق جميع السوريين بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو العـرقية المسيحيون جزء تاريخي لا يتجزأ من المجتمع السوري المتنوع
11 :20
إعلام رسمي نقلا عن قاليباف: القوات المسلحة الإيرانية تنتظر وصول القوات الأميركية برا ومعاقبة شركائها في المنطقة
