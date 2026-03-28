أفاد الطيران المدني الكويتي، اليوم السبت، بتعرض مطار الكويت الدولي لهجمات عدة بطائرات مسيرة مما نجم عنه أضرار في نظام الرادار الخاص بالمطار.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبدالله الراجحي قوله إن "مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل إصابات بشرية".



وأوضح الراجحي لكونا أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار وفرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث.

