في بيان تحذيري جديد، دعا الحرس الثوري الإيراني سكان منطقة غرب آسيا إلى الابتعاد عن مواقع انتشار القوات الأميركية، محذرًا من تداعيات التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وقال الحرس الثوري إن "القوات الأميركية والإسرائيلية تحاول استخدام مناطق غير عسكرية واتخاذ المدنيين دروعًا بشرية"، معتبرًا أن ذلك يأتي في ظل عجزها عن حماية قواعدها العسكرية.

وأضاف البيان أن استهداف هذه القوات يأتي ضمن ما وصفه بـ"مهمة القضاء على القوات الأميركية وإسرائيل"، متهمًا إياها بمهاجمة مدنيين وتنفيذ عمليات اغتيال.

وفي هذا السياق، وجّه الحرس الثوري نداءً عاجلًا إلى السكان بضرورة مغادرة المناطق التي تنتشر فيها القوات الأميركية، لتجنّب التعرض لأي مخاطر محتملة.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد المواجهات والتوترات في المنطقة، ما يرفع منسوب القلق بشأن تداعياتها على المدنيين والبنية التحتية في أكثر من ساحة.