"غادروا فورًا"… تحذير عاجل يهزّ غرب آسيا!
27 March 2026
5 secs ago
source: tayyar.org
في بيان تحذيري جديد، دعا الحرس الثوري الإيراني سكان منطقة غرب آسيا إلى الابتعاد عن مواقع انتشار القوات الأميركية، محذرًا من تداعيات التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.
وقال الحرس الثوري إن "القوات الأميركية والإسرائيلية تحاول استخدام مناطق غير عسكرية واتخاذ المدنيين دروعًا بشرية"، معتبرًا أن ذلك يأتي في ظل عجزها عن حماية قواعدها العسكرية.
وأضاف البيان أن استهداف هذه القوات يأتي ضمن ما وصفه بـ"مهمة القضاء على القوات الأميركية وإسرائيل"، متهمًا إياها بمهاجمة مدنيين وتنفيذ عمليات اغتيال.
وفي هذا السياق، وجّه الحرس الثوري نداءً عاجلًا إلى السكان بضرورة مغادرة المناطق التي تنتشر فيها القوات الأميركية، لتجنّب التعرض لأي مخاطر محتملة.
ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد المواجهات والتوترات في المنطقة، ما يرفع منسوب القلق بشأن تداعياتها على المدنيين والبنية التحتية في أكثر من ساحة.
Just in
12 :54
الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت في النبطية
12 :50
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سنقصف أهدافا في إيران تساعد نظامها في بناء وتشغيل أسلحة ضد الإسرائيليين
12 :50
سيناريو "الضربة القاضية" على إيران.. كيف يمكن تنفيذه؟ (Skynews) تتمة
12 :31
الجيش الإسرائيلي: الغارات على طهران استهدفت الصناعات العسكرية ومواقع إطلاق وعناصر من منظومة الصواريخ
12 :19
طوارئ الصحة: شهيدان بغارة العدو على تحويطة الغدير فجرًا
12 :15
الأمم المتحدة: ما نحتاجه حقًا هو احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته بشكل كامل
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين في جنوب لبنان
منظمات تونسية ودولية تطالب السلطات بالتوقف عن “ترهيب” القضاة
ترامب يحضّ إيران على التعامل "بجدية"... "قبل فوات الأوان"!
حرب إيران لم تعزز شعبيته... نتنياهو يسعى لتجنب انتخابات مبكرة
بالفيديو: الأضرار التي لحقت بقاعدة تابعة لقوات مشاة البحرية في إيران
البرلمان الجزائري بغرفتيه يعتمد بأغلبية واسعة مشروع التعديل التقني للدستور.. وحزب معارض يبدي تحفظاته
إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز... ماذا في التفاصيل؟! (صورة)
وزير الخارجية الأردني: لا وجود لقواعد عسكرية أجنبية في الأردن
مصدر لـ«الشرق الأوسط»: القاهرة ستستقبل وتدرب آلاف المرشحين للعمل بشرطة غزة
شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم نازحين وسط غزة
طقس قاسٍ بـ14 دول عربية.. 3 قتلى وسيول وثلوج وإجلاء عائلات وتعطيل دراسة
قصف إيراني يغير مسار حاملة الطائرات "لينكولن"؟
مسؤول سوري لـ«الشرق الأوسط»: «جيا كوباني» معاوناً لقائد «الفرقة 60»... ولا خطة لفرقة نسائية في الجيش
مصر.. إدانات لرسوّ سفينة تحمل شحنات فولاذ لإسرائيل في ميناء أبو قير
بالفيديو: سقوط صاروخ قرب محطة كهرباء في إسرائيل
مصر: فاجعة في الإسكندرية بعد مقتل أم وأبنائها الخمسة على يد شقيقهم
العراق يوقف 4 أشخاص على خلفية إطلاق صواريخ نحو سوريا
تحريض إسرائيلي واسع على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية
«كأنها رسالة تهديد»... ماذا تضمن أحدث مقترح لنزع سلاح غزة؟
رئيس الأركان الجزائري يحذر من خطورة عودة خيار الحرب والتدخلات العسكرية في العالم
إياد نصار عن "صحاب الأرض": قدمنا الحقيقة وأثبتنا قدرة الفن على التأثير
27 March 2026
سيناريو "الضربة القاضية" على إيران.. كيف يمكن تنفيذه؟
27 March 2026
أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال يؤدي اليمين الدستورية
27 March 2026
هل يسبب الأرز المُعاد تسخينه تسمماً غذائياً؟
27 March 2026
الجزائر تطمئن شركاءها الأساسيين في أوروبا حول إمدادات الغاز
27 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - الأفكار المصرية: مقاربة هادئة في مشهد صاخب!
27 March 2026
"حماية لإسرائيل".. اليمين الأمريكي يشرعن لحرب ترمب رغم تراجع شعبيته
27 March 2026
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية... بيانٌ من "الماليّة"!
27 March 2026
قرار إيراني يتعلق بسفر الفرق والأندية الرياضية الوطنية
27 March 2026
مروحيات "أباتشي" إسرائيلية تقوم بتمشيط باتجاه بلدة حانين... وهذا ما حصل صباحًا!
27 March 2026