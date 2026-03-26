حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران على التعامل "بجدية" في ملف التفاوض لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط،.



وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" إن المفاوضين الإيرانيين "يتوسلون إلينا" لإبرام صفقة، مشيرا إلى أن ذلك "هو ما ينبغي أن يفعلوه بما أنهم أبيدوا عسكريا"، مضيفًا "من الأفضل لهم أن يصبحوا جادين قريبا، قبل أن يفوت الأوان، لأنه عندما يحدث ذلك، لن تكون هناك عودة إلى الوراء، ولن يكون الأمر جميلا!".