أفادت "روسيا اليوم" بأن "مصدرًا إسرائيليًا كشف للقناة 12 أنه تم اغتيال قائد البحرية في للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز".

وذكر المصدر أن "تنكسيري قتل في هجوم إسرائيلي على بندر عباس".