أشار مصدر إيرانيّ إلى أنّ "مضيق هرمز لن يعود لسابق عهده ما دامت الحرب النفسيّة مستمرّة على إيران".

وشدّد المصدر، لوكالة "تسنيم"، على أنّ "إيران ستستمرّ بالردّ وحماية أراضيها".

وفي السياق نفسه، أكّد مسؤول أمنيّ إيرانيّ أنّ "مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ5 أيّام تعني استمراره في مخطّطه"، قائلًا: "سنواصل الردّ والدفاع عن البلاد بكلّ قوة".