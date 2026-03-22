أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسلسلة تصريحات عاجلة تناولت التطورات الأمنية الأخيرة، مؤكداً أن بلاده "تأمل في خلق الظروف التي تسمح بسقوط النظام الإيراني"، في إشارة إلى تصاعد التوتر مع إيران.

وفي سياق متصل، شدد نتنياهو على أن إسرائيل "تخوض صراعاً متعلقاً بوجودها"، في تصريح يعكس طبيعة المواجهة الراهنة والتحديات التي تواجهها على المستوى الأمني.

كما أشار إلى حادثة سقوط صاروخ في مدينة عراد، لافتاً إلى أن صفارات الإنذار انطلقت قبل 10 دقائق من سقوط الصاروخ، إلا أن بعض السكان لم يتوجهوا إلى الملاجئ، في ما يُظهر خطورة الوضع الميداني وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة.