نتنياهو: نعمل لتهيئة سقوط النظام الإيراني… وصراعنا وجودي
-
22 March 2026
-
1 min ago
-
-
source: tayyar.org
-
أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسلسلة تصريحات عاجلة تناولت التطورات الأمنية الأخيرة، مؤكداً أن بلاده "تأمل في خلق الظروف التي تسمح بسقوط النظام الإيراني"، في إشارة إلى تصاعد التوتر مع إيران.
وفي سياق متصل، شدد نتنياهو على أن إسرائيل "تخوض صراعاً متعلقاً بوجودها"، في تصريح يعكس طبيعة المواجهة الراهنة والتحديات التي تواجهها على المستوى الأمني.
كما أشار إلى حادثة سقوط صاروخ في مدينة عراد، لافتاً إلى أن صفارات الإنذار انطلقت قبل 10 دقائق من سقوط الصاروخ، إلا أن بعض السكان لم يتوجهوا إلى الملاجئ، في ما يُظهر خطورة الوضع الميداني وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة.
-
Just in
-
13 :48
الحزب: استهدفنا بدفعة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام جنوبي لبنان
-
13 :47
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد تسلل مسيرة وتفعيل الإنذارات في 13 بلدة على الحدود الشمالية
-
13 :46
تعرض بلدتي مارون الراس ويارون لقصف مدفعي اسرائيلي
-
13 :44
نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين بعد الضربات الصاروخية على جنوبي إسرائيل
-
13 :43
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه تتمة
-
13 :40
دفعة صاروخية من الحزب باتجاه إصبع الجليل
-
-
Other stories
-
-
-
نتنياهو: حان الوقت لانضمام قادة الدول إلى الحرب
-
إيران تهدد بمهاجمة بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط
-
تحطم مروحية قطرية في المياه الإقليمية… والبحث جارٍ عن الطاقم
-
ترامب يدرس مهمة "محفوفة بالمخاطر"!
-
بعد 3 محاولات فاشلة.. تفاصيل عن اغتيال شمخاني!
-
سخط شعبي في الأردن بعد مقتل 3 من رجال مكافحة المخدرات..
-
بالأرقام: صحيفة إسرائيلية تكشف خسائر تل أبيب بسبب الهجمات!
-
خبير عسكري: الصواريخ الإيرانية تجمع 5 أنظمة أربكت الدفاعات الإسرائيلية
-
"أكسيوس": ترامب يدرس خططًا لاحتلال جزيرة إيرانية!
-
السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري
-
واشنطن تواصل هجماتها على فصائل العراق
-
الشرع: نعمل على إبعاد سوريا عن أيّ نزاع!
-
كان قد صرّح صباحًا… إسرائيل تغتال مسؤولًا إيرانيًا جديدًا! (صورة)
-
عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
-
لأول مرة منذ 1967.. إسرائيل تمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى
-
أدرعي: نهاجم أهدافًا في جنوب سوريا!
-
هجومان بمسيّرتين على مصفاتي بترول في الكويت
-
مصر.. الإفراج عن 5 من معتقلي دعم فلسطين واستمرار احتجاز العشرات
-
العراق.. غارات على قواعد أمريكية وقصف لمقار الحشد الشعبي يوقع قتلى وجرحى
-
إعلام: إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه
-
-
-
22 March 2026
-
تحذير جديد للجيش الإسرائيلي باستهداف جسر القاسمية جنوبي لبنان
-
-
-
22 March 2026
-
بالصور- تحرك احتجاجي في باب توما في دمشق رفضًا لقرارات تمس حريات المواطنين... ما السبب؟
-
-
22 March 2026
-
بالفيديو- رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء للنازحين في البترون: قلوبنا مفتوحة لكم وعلى الدولة أن تؤمن لكم الإقامة المشرفة والعودة المشرّفة وألا تقبل بإنشاءات لأن ذلك رسالة سلبية بأنكم لن تعودوا إلى أرضكم
-
-
22 March 2026
-
اجتماع أمني في السراي: لتكثيف الإجراءات في بيروت
-
-
-
22 March 2026
-
لمواجهة المرحلة الحساسة… المراجع الدينية تتحرّك وتكليف من شيخ العقل
-
-
-
22 March 2026
-
نتنياهو: حان الوقت لانضمام قادة الدول إلى الحرب
-
-
22 March 2026
-
إيران تهدد بمهاجمة بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط
-
-
22 March 2026
-
صحناوي يدعو للتراجع عن قرار استحداث مركز ايواء على مدخل بيروت الشمالي
-
-
-
22 March 2026
-
الراعي: أهلنا الذين صمدوا وتمسكوا بأرضهم وطالبوا بالسلام هم سياج الوطن وحُماته الحقيقيون
-
-
-
22 March 2026