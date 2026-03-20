الشرع: نعمل على إبعاد سوريا عن أيّ نزاع!
20 March 2026
source: tayyar.org
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يعمل على إبعاد بلاده عن أي نزاع، على وقع الحرب في الشرق الأوسط والتي تطال بلداناً مجاورة، مؤكدا أن دمشق على وفاق مع كل الدول الاقليمية.
وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب في دمشق، قال الشرع: "ما يحصل حاليا حدث كبير نادر في التاريخ (...) ونحسب خطواتنا بدقة شديدة ونعمل على إبعاد سوريا عن أي نزاع".
وأضاف: "من المهم أن نتذكر أن سوريا كانت على الدوام ساحة صراع ونزاع خلال السنوات الـ15 الماضية وما قبلها، لكنها اليوم على وفاق مع كل الدول المجاورة إقليميا وأيضا دوليا، وبنفس الوقت نتضامن مع الدول العربية بشكل كامل".
وشدد على أن بلاده انتقلت إلى "مرحلة جديدة وتحولت من كونها ساحة صراع إلى ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار والأمان على المستوى الداخلي والإقليمي".
Just in
11 :22
جدار صوت عنيف جدًا فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
11 :14
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على القليلة والشعيتية في صور
11 :11
"القناة 12" الإسرائيلية: دفعة صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى تزامنًا مع دفعة إيرانية نحو الوسط
11 :08
أمطار طوفانية وموجات برَدية وثلوج... تستمرّ حتى نيسان؟! تتمة
11 :03
أمبري: ضربة أميركية إسرائيلية استهدفت ميناء بندر لنجة في إيران ولا تقارير عن إصابات أو أضرار بالسفن التجارية
10 :58
"الجزيرة": تفعيل صفارات الإنذار مجددًا في الكويت
