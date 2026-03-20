أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يعمل على إبعاد بلاده عن أي نزاع، على وقع الحرب في الشرق الأوسط والتي تطال بلداناً مجاورة، مؤكدا أن دمشق على وفاق مع كل الدول الاقليمية.

وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب في دمشق، قال الشرع: "ما يحصل حاليا حدث كبير نادر في التاريخ (...) ونحسب خطواتنا بدقة شديدة ونعمل على إبعاد سوريا عن أي نزاع".

وأضاف: "من المهم أن نتذكر أن سوريا كانت على الدوام ساحة صراع ونزاع خلال السنوات الـ15 الماضية وما قبلها، لكنها اليوم على وفاق مع كل الدول المجاورة إقليميا وأيضا دوليا، وبنفس الوقت نتضامن مع الدول العربية بشكل كامل".

وشدد على أن بلاده انتقلت إلى "مرحلة جديدة وتحولت من كونها ساحة صراع إلى ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار والأمان على المستوى الداخلي والإقليمي".