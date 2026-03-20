كان قد صرّح صباحًا… إسرائيل تغتال مسؤولًا إيرانيًا جديدًا! (صورة)
20 March 2026
13 secs ago
أعلن التلفزيون الإيراني مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني.
وجاء الإعلان بعد نحو ساعة على تصريح نقلته وكالة "فارس" للعميد نائيني قال فيه إن إيران "تواصل إنتاج الصواريخ بالرغم من الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة".
وقال الحرس الثوري الإيراني إنّ العميد علي محمد نائيني قتل في هجوم إسرائيلي أميركي فجر اليوم.
Just in
11 :22
جدار صوت عنيف جدًا فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
11 :14
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على القليلة والشعيتية في صور
11 :11
"القناة 12" الإسرائيلية: دفعة صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى تزامنًا مع دفعة إيرانية نحو الوسط
11 :08
أمطار طوفانية وموجات برَدية وثلوج... تستمرّ حتى نيسان؟! تتمة
11 :03
أمبري: ضربة أميركية إسرائيلية استهدفت ميناء بندر لنجة في إيران ولا تقارير عن إصابات أو أضرار بالسفن التجارية
10 :58
"الجزيرة": تفعيل صفارات الإنذار مجددًا في الكويت
Other stories
لأول مرة منذ 1967.. إسرائيل تمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى
أدرعي: نهاجم أهدافًا في جنوب سوريا!
هجومان بمسيّرتين على مصفاتي بترول في الكويت
مصر.. الإفراج عن 5 من معتقلي دعم فلسطين واستمرار احتجاز العشرات
العراق.. غارات على قواعد أمريكية وقصف لمقار الحشد الشعبي يوقع قتلى وجرحى
إعلام: إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر
إسرائيل تكثف هجماتها على شرطة غزة وحماس تشدد قبضتها
سوريا: نشيد وطني جديد يفجر جدلا
مسؤول إيراني للجزيرة: هذه شروطنا لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز
إسرائيل تعلن عن عمليّة اغتيال جديد في طهران! (صورة)
إسرائيل تعلن اغتيال قائد لواء شمال غزة في منظومة «حماس» البحرية
حماس تعزي طهران في مقتل لاريجاني
الأزهر يطالب إيران بوقف فوري وغير مشروط لاعتداءاتها على دول عربية وإسلامية
فيديو لمسيّرة تحلق قرب سفارة أمريكا في بغداد
الاحتلال يمنع الصلاة بمحيط الأقصى ويلاحق إعلاميي القدس
قبل 72 ساعة على اغتياله: إسرائيل نبهت لاريجاني بصورة... كيف؟
هجوم بمسيرة على فندق في بغداد دون إصابات
الاحتلال يفرّق مصلين بمحيط الأقصى ويُبعد أحد حراسه
بعد إعلان اغتياله... لاريجاني ينشر على "إكس"! (صورة)
إسرائيل تؤكد اغتيال علي لاريجاني...
واشنطن تواصل هجماتها على فصائل العراق
20 March 2026
أمطار طوفانية وموجات برَدية وثلوج... تستمرّ حتى نيسان؟!
20 March 2026
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية صباحًا
20 March 2026
الشرع: نعمل على إبعاد سوريا عن أيّ نزاع!
-
عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
20 March 2026
الفيفا يرفض نقل مباريات إيران من أميركا في مونديال 2026
20 March 2026
الذهب يتجه لثالث خسارة أسبوعية مع صعود الدولار وتوقعات تشديد الفيدرالي
20 March 2026
ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مع أبيها خلال تفقّد لقاعدة تدريبية في بيونغ يانغ
20 March 2026
دراسة: التفاعل بين الأم والطفل يتجاوز حدود اللغة
20 March 2026
لأول مرة منذ 1967.. إسرائيل تمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى
20 March 2026