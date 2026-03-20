أعلن التلفزيون الإيراني مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني.

وجاء الإعلان بعد نحو ساعة على تصريح نقلته وكالة "فارس" للعميد نائيني قال فيه إن إيران "تواصل إنتاج الصواريخ بالرغم من الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة".

وقال الحرس الثوري الإيراني إنّ العميد علي محمد نائيني قتل في هجوم إسرائيلي أميركي فجر اليوم.