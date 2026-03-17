قبل 72 ساعة على اغتياله: إسرائيل نبهت لاريجاني بصورة... كيف؟
17 March 2026
17 March 2026
source: tayyar.org
أثارت تغريدة نشرها ديفيد كيز، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل ثلاثة أيام فقط، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات، وذلك عقب إعلان اغتيال المسؤول الإيراني البارز علي لاريجاني اليوم.
وكان كيز قد نشر صورة تظهر لاريجاني أثناء تحركه برفقة عدد من مرافقيه، مشيراً إلى شخص يظهر خلفه على بعد أمتار قليلة، وادعى في تغريدته أن هذا الشخص “صديق له” ويعمل كعميل لصالحهم، مرفقاً اسماً قال إنه “هالا باتور”.
ولم يكتفِ كيز بذلك، بل أضاف عبارة لافتة قال فيها: “دعوني أقول لكم إن لاريجاني سيكون الهدف التالي، ولا شك أنه سيواجه أسبوعاً ممتعاً”، ما اعتبره مراقبون تلميحاً مباشراً إلى احتمال وجود مخطط لاستهدافه.
ومع إعلان الجيش الإسرائيلي خبر اغتيال لاريجاني اليوم، عادت هذه التغريدة إلى التداول بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مدى دقتها، وما إذا كانت تعكس معلومات مسبقة أو جزءاً من حرب نفسية وإعلامية.
Just in
14 :40
أنباءٌ عن سقوط شهيدَين من الجيش اللبناني إثر غارة من مسيرة على طريق عام زبدين - قرب مطبعة الجواد
14 :37
مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية تقلّ عنصرين من الجيش اللبناني في بلدة زبدين
14 :30
"هآرتس": صاروخ عنقودي تسبب بأضرار في عدة مواقع وسط إسرائيل
14 :22
الاتحاد الأوروبي:
- الوضع الإنساني في لبنان "مأساوي" ونزوح 20% من اللبنانيين
- نرحّب بدعوة لبنان إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
14 :18
بعد الغارة الإسرائيلية... إليكم حال الطريق المؤدية إلى المطار! تتمة
14 :15
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ناقلات النفط بدأت عبور مضيق هرمز بشكل متقطع وهذا مؤشر على تدني إمكانات إيران
Just in
-
14 :40
أنباءٌ عن سقوط شهيدَين من الجيش اللبناني إثر غارة من مسيرة على طريق عام زبدين - قرب مطبعة الجواد
-
14 :37
مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية تقلّ عنصرين من الجيش اللبناني في بلدة زبدين
-
14 :30
"هآرتس": صاروخ عنقودي تسبب بأضرار في عدة مواقع وسط إسرائيل
-
14 :22
الاتحاد الأوروبي:
- الوضع الإنساني في لبنان "مأساوي" ونزوح 20% من اللبنانيين
- نرحّب بدعوة لبنان إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
-
14 :18
بعد الغارة الإسرائيلية... إليكم حال الطريق المؤدية إلى المطار! تتمة
-
14 :15
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ناقلات النفط بدأت عبور مضيق هرمز بشكل متقطع وهذا مؤشر على تدني إمكانات إيران
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
