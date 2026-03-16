حذّر الجيش الإيراني دول المنطقة من أي تعاون مع قناة "إيران انترناشونال" التلفزيونية التي تتخذ من لندن مقرا، مؤكدا أن البنية التحتية المستخدمة لدعم القناة ستُعتبر هدفا له.

وذكر "مقر خاتم الأنبياء"، غرفة العمليات العسكرية المركزية الإيرانية، في بيان صدر مساء أمس أن القناة "تستغل قدرات الأقمار الاصطناعية والبنية التحتية الإعلامية لبعض دول المنطقة بهدف إحداث توترات وتلفيق روايات كاذبة لخدمة أهداف أميركا الإجرامية والكيان الصهيوني".

وهدد المركز بـ"تصنيف أي عناصر تعاون مع هذه الشبكة الخبيثة كهدف للجمهورية الإسلامية".

ولم يُعرف بعد موقع البنية التحتية التي تستخدمها القناة في المنطقة.