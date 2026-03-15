وسط التصعيد الإقليمي… وزير الخارجية المصري يبدأ جولة خليجية من الدوحة
15 March 2026
1 min ago
source: العربية
يتوجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل جولة خليجية تهدف إلى بحث التطورات الإقليمية المتسارعة، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يصل عبد العاطي إلى الدوحة في بداية جولة تشمل عدداً من الدول الخليجية، في إطار التنسيق والتشاور بشأن الأوضاع في المنطقة، إلى جانب توجيه رسالة تضامن مع الدول العربية الشقيقة.
كما يعقد وزير الخارجية المصري خلال الزيارة لقاءات رفيعة المستوى في قطر لمناقشة التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات الراهنة.
وتأتي هذه الجولة في سياق الموقف المصري الداعم لقطر والدول العربية الشقيقة، حيث تؤكد القاهرة تضامنها الكامل، قيادة وحكومة وشعباً، مع أشقائها في مواجهة التحديات الأمنية.
كما تشدد مصر على أهمية العمل العربي المشترك لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي، بما يسهم في صون السلم والأمن الإقليميين.
Just in
13 :49
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة عيتيت جنوبي لبنان
13 :48
هيئة البث الإسرائيلية: أضرار في مبنى وسط إسرائيل في الهجوم الصاروخيّ الأخير
13 :44
الحرث الثوري: استهدفنا بنجاح مراكز إدارة العمليات الجوية الإسرائيلية والبنى التحتية
13 :43
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و 6 طائرات مسيرة
13 :42
جورج عطالله للotv: الكتائب كانت تعمل للتمديد سنتين ولكنها صوتت ضد التمديد فقط تحسسا من القوات عندما رأت ان القوات ستصوت ضد الاقتراح
13 :40
الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا للمرة الأولى صاروخ سجيل الاستراتيجي الذي يعمل بالوقود الصلب
-
Just in
-
13 :49
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة عيتيت جنوبي لبنان
-
13 :48
هيئة البث الإسرائيلية: أضرار في مبنى وسط إسرائيل في الهجوم الصاروخيّ الأخير
-
13 :44
الحرث الثوري: استهدفنا بنجاح مراكز إدارة العمليات الجوية الإسرائيلية والبنى التحتية
-
13 :43
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و 6 طائرات مسيرة
-
13 :42
جورج عطالله للotv: الكتائب كانت تعمل للتمديد سنتين ولكنها صوتت ضد التمديد فقط تحسسا من القوات عندما رأت ان القوات ستصوت ضد الاقتراح
-
13 :40
الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا للمرة الأولى صاروخ سجيل الاستراتيجي الذي يعمل بالوقود الصلب
