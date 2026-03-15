اعتقلت السلطات الإيرانية 20 شخصا شمال غربي البلاد بتهمة محاولة التعاون ‌مع إسرائيل، حسبما نقلت وكالة أنباء "⁠تسنيم" عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام ‌في إقليم أذربيجان الغرب، الأحد.

وقال ‌البيان ⁠إن العشرين شخصا متهمون بإرسال تفاصيل عن مواقع أصول ⁠عسكرية وأمنية ‌إيرانية إلى ⁠إسرائيل.