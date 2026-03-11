دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط "قبل أن تشعل المنطقة بأكملها"، محذرا في الوقت ذاته من كلفتها المتزايدة على الاقتصاد العالمي.

وقال في خطاب أمام نواب حزبه "العدالة والتنمية": "يجب وقف الحرب قبل أن تتسع رقعتها بشكل أكبر وتشعل المنطقة بأكملها"، محذرا من أنّها إذا استمرّت "سيكون هناك مزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وستزداد الكلفة على الاقتصاد العالمي".