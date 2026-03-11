إردوغان: لوقف الحرب "قبل أن تشعل المنطقة بأكملها"
11 March 2026
11 March 2026
source: tayyar.org
دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط "قبل أن تشعل المنطقة بأكملها"، محذرا في الوقت ذاته من كلفتها المتزايدة على الاقتصاد العالمي.
وقال في خطاب أمام نواب حزبه "العدالة والتنمية": "يجب وقف الحرب قبل أن تتسع رقعتها بشكل أكبر وتشعل المنطقة بأكملها"، محذرا من أنّها إذا استمرّت "سيكون هناك مزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وستزداد الكلفة على الاقتصاد العالمي".
Just in
13 :26
المبعوث الأميركي توم برّاك:
- لقد أوفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوعده بمنح سوريا فرصة وتمت إعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأول مرة منذ عام 2011
- تقدم كبير وتنسيق بين الحكومة السورية والحكومة الأميركية يُظهر نتائج ملموسة
13 :20
بالفيديو: إشكال في القليعة بسبب حضور النائب الياس جرادي لتقديم واجب العزاء تتمة
13 :17
تكتل "لبنان القوي" يتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد لمجلس النواب تتمة
13 :07
السفارة الأميركيّة في بغداد: يُواجه الأميركيّون في العراق خطر الاختطاف
13 :00
"رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية: غارة جوية تستهدف معسكرًا لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومترا جنوب بغداد
12 :56
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"! تتمة
