رويترز عن متحدث عسكري: "إسرائيل" لم تقصف أو تستهدف محطة لتحلية المياه في إيران
08 March 2026
1 min ago
Just in
15 :09
القناة 12 العبرية:
- الصاروخ الذي أطلقه حزب الله يوم أمس اتجاه الجرافة الإسرائيلية لا يزال نوعه قيد الفحص
- مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي الليلة في جنوب لبنان نتيجة إصابة جرافة D9 بصاروخ مضاد للدروع
15 :08
جيش العدو الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة ضابط في معارك جنوب لبنان
15 :06
الإمارات تنفي! تتمة
14 :51
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ من لبنان اتجاه حيفا
14 :51
بلومبرغ: إنتاج النفط في العراق انخفض بنسبة 60% بسبب الحرب مع إيران
14 :39
حزب الله: استهداف قاعدة مسغاف (قاعدة لوجستيّة) بصلية صاروخيّة
