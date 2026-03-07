عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية حسين مظفري:

- اجتماع اختيار القائد سيُعقد خلال الـ24 ساعة القادمة- حتى الآن لم يُعقد أي اجتماع عام بعد ولم يتم أي اختيار