(رويترز) - حذر كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان اليوم الأربعاء من ​أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة ‌على إيران تقوض القانون الدولي، وقال إن الدول لا تملك حق شن "حروب استباقية"، في انتقاد ​مباشر غير معتاد للحملة العسكرية.

وقال ​الكاردينال بيترو بارولين في مقابلة مع بوابة ⁠أخبار الفاتيكان (فاتيكان نيوز) الإخبارية "إذا تم الاعتراف بحق ​الدول في شن 'حرب استباقية'... فقد يتعرض ​العالم بأسره لخطر الاشتعال".



وأضاف ​بارولين: "حل قانون القوة محل قوة القانون، مع الاقتناع ‌بأن ⁠السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بعد إبادة العدو".



ومن غير المعتاد أن ينتقد دبلوماسيو الفاتيكان علنا حملات عسكرية محددة. وعادة ​ما يفضل ​مسؤولو الفاتيكان ⁠تجنب التغطية الصحفية والعمل خلف الكواليس، تاركين الباب مفتوحاً أمام ​إمكانية قيام الكنيسة بدور الوسيط ​في ⁠النزاعات.