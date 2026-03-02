طائرات حربيّة إيرانيّة في أجواء طهران... ماذا في التفاصيل؟
02 March 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
أفادت وكالة "فارس" الإيرانيّة، أنّ مقاتلات الجيش الإيرانيّ تقوم بتسيير دوريات جويّة لحماية أجواء طهران.
وأشارت إلى أنّ مقاتلات "ميغ 29 و"ياك 130" تُشارك في الدوريات الجويّة.
وأضافت وكالة "فارس" أنّ "الدوريات الجوية تهدف إلى التصدي للطائرات المعادية والحفاظ على أمن سماء طهران".
Just in
12 :37
مراسل القناة 14 نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: اغتيال كافة رؤساء أقسام الاستخبارات الإيرانية خلال تواجدهم في اجتماع طارئ
12 :36
عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟ تتمة
12 :30
بالفيديو: مشهد الغارة العنيفة على دورس في بعلبك تتمة
12 :26
وكالة تسنيم: الحرس الثوري يعلن استهدافه مكتب نتنياهو ومقر قائد القوات الجوية ضمن الموجة العاشرة
12 :25
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط شظايا صاروخية في منطقة تل أبيب
12 :19
جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تعلن اليوم الحزب منظمة خارجة عن القانون تتمة
النعيمي: سردية إيران سقطت أمام أفعالها
حطام صاروخ يتسبب في مقتل عامل وإصابة اثنين في البحرين
العراق.. الحشد الشعبي يعلن مقتل 4 بغارات استهدفت نقاط لقواته بالقائم
إيران تهدد ترامب وعائلته: ستجدنا حيثما لا تتوقع!
عمّان استدعت القائم بأعمال سفارة إيران احتجاجا على "الاعتداءات" على الأردن
استهداف صاروخي يطال قاعدة عسكرية سابقة شرق سوريا
الكشف عن وضع الرئيس الإيراني!
تفاصيل الضربة على إيران.. ماذا سُميت العملية؟
إغلاق أجواء وحظر تجمعات..إجراءات إسرائيلية بعد بدء ضرب طهران!
إجراءات للسفارة الأميركية في قطر!
30 موقعاً حتّى الآن... انفجارات بالقرب من مكتب خامنئي؟!
بالصور: إسرائيل تستهدف طهران... وإعلان حالة طوارئ فورية!
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة!
دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"!
حاملة الطائرات الأميركية الأكبر... وصلت إلى إسرائيل!
وقائع اتفاق "حافة الهاوية":هل تفجره إسرائيل من طهران للبقاع؟
المفاوضات بين واشنطن وطهران.. "خيبة أمل" أميركية؟
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرس المفتوحة"!
طائرات "الشبح" إلى إسرائيل!؟
مع تصاعد التوتر... دول تصدر تحذيرات بشأن السفر إلى المنطقة!
عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟
02 March 2026
بالفيديو: مشهد الغارة العنيفة على دورس في بعلبك
02 March 2026
جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تعلن اليوم الحزب منظمة خارجة عن القانون
02 March 2026
حطام صاروخ يتسبب في مقتل عامل وإصابة اثنين في البحرين
02 March 2026
نهائي إسبانيا والأرجنتين في قطر في خطر بسبب هجمات أمريكا وإسرائيل على إيران
02 March 2026
تصعيد الشرق الأوسط يهز أسواق الصرف ويعيد تموضع العملات
02 March 2026
كيف تنقل بياناتك من هاتف آيفون إلى سامسونغ دون خسارتها؟
02 March 2026
بيانٌ هامّ لـ"طيران الشرق الأوسط"...
02 March 2026
نادية مصطفى تطلب الدعاء لهاني شاكر وتقلق جمهوره
02 March 2026
غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب!
