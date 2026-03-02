أفادت وكالة "فارس" الإيرانيّة، أنّ مقاتلات الجيش الإيرانيّ تقوم بتسيير دوريات جويّة لحماية أجواء طهران.

وأشارت إلى أنّ مقاتلات "ميغ 29 و"ياك 130" تُشارك في الدوريات الجويّة.



وأضافت وكالة "فارس" أنّ "الدوريات الجوية تهدف إلى التصدي للطائرات المعادية والحفاظ على أمن سماء طهران".