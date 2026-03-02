وجهت الاستخبارات الإيرانية تحذيرا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعائلته، بحسب "روسيا اليوم".

ونشر عبر حساب جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني صورة للرئيس الأميركي وعائلته هم يقفون على أرض ملعب غولف وفوقهم يظهر ظل طائرة مسيرة وعبارة "حيثما لا تتوقع ذلك، ستجدنا قريبين منك...".

وكتب في المنشور باللغة الفارسية: "هذه المرة كل شيء مختلف".