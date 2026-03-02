إيران تهدد ترامب وعائلته: ستجدنا حيثما لا تتوقع!
02 March 2026
2 days ago
source: tayyar.org
وجهت الاستخبارات الإيرانية تحذيرا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعائلته، بحسب "روسيا اليوم".
ونشر عبر حساب جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني صورة للرئيس الأميركي وعائلته هم يقفون على أرض ملعب غولف وفوقهم يظهر ظل طائرة مسيرة وعبارة "حيثما لا تتوقع ذلك، ستجدنا قريبين منك...".
وكتب في المنشور باللغة الفارسية: "هذه المرة كل شيء مختلف".
Just in
11 :26
وهاب يكشف: "دخلنا نفقاً طويلاً جداً"... تتمة
11 :24
الاتصال الذي طالب بإخلاء مركز المصنع إخبار كاذب
11 :21
حزب الله: استهدفنا مقرّ شركة الصناعات الجويّة الإسرائيلية وسط فلسطين المحتلّة بسرب من المسيّرات
11 :16
التهديد في محيط بلدية جديدة المتن تبيّن أنّه اتّصال كاذب
11 :13
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:
- على وكلاء النظام الإيراني الموجودين في لبنان مغادرته بشكل فوري
- سنتقدم في مراحل المعركة في الأيام المقبلة
11 :08
مصدران إيرانيان لـ"رويترز": مجتبى خامنئي نجا من الهجوم على إيران ويُنظَر إليه من قبل المؤسسة الحاكمة على أنه المرشد الأعلى المحتمل القادم
