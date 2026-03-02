weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

وزارة البيشمركة بـ #كردستان العراق: تعرض مقر الفرقة 11 التابعة لنا في محافظة أربيل لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة

  • 02 March 2026
  • 21 secs ago
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in