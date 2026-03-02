Tayyar Article
وزارة البيشمركة بـ #كردستان العراق: تعرض مقر الفرقة 11 التابعة لنا في محافظة أربيل لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة
02 March 2026
21 secs ago
Just in
00 :26
مصدر أمني عراقي للجزيرة: إسقاط مسيرة حاولت استهداف معسكر دعم لوجستي للسفارة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي
00 :24
المراسل العسكري للقناة 14 الإسرائيلية:
- سُمع دوي انفجار قوي في المنطقة بالإضافة إلى انطلاق أجهزة الإنذار في القاعدة وإقلاع الطائرات
- يُشتبه في سقوط صاروخ في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو البريطاني في قبرص
00 :18
وكالة مهر: ٢٠ شهيدا في هجوم أمريكي - إسرائيلي ليلة الأحد على منطقة ميدان نيلوفر في العاصمة الإيرانية طهران
00 :09
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض المسيرة الإيرانية التي تسببت في تفعيل الإنذارات في بلدات "شمال إسرائيل"
00 :06
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: أميركا وإسرائيل ضربتا أكثر من 2000 هدف في إيران
23 :53
تسلل مسيرات الى شمال فلسطين
وزير سابق :" قلة أخلاق وذوق..." !
-
01 March 2026
-
بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
-
01 March 2026
-
بالصور - مشاركة شبابية من التجمع من أجل لبنان في فرنسا في لقاء مع السيدة الأولى
-
01 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
-
01 March 2026
-
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
-
01 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
-
01 March 2026
-
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
-
01 March 2026
-
هل تقفل المدارس غداً؟
-
01 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
-
01 March 2026
-
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
-
01 March 2026