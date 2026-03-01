Tayyar Article
الخارجية السعودية: استدعاء السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات السافرة على المملكة
01 March 2026
23 secs ago
source: tayyar.org
Just in
15 :17
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:
- على الشعوب التحرك لمواجهة التوسع الأميركي الصهيوني الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران
- سيظل ألم استشهاد القائد الحكيم للثورة الإسلامية يتردد في أذهان الشعب الإيراني طويلاً
15 :16
إيران أطلقت على القواعد والمقرات الأميركية في دول الخليج أكثر من 370 صاروخا و نحو 1000 مسيرة حتى الآن
15 :08
وزارة الصحة الكويتية: مقتل شخص و32 جريحًا نتيجة الهجمات الإيرانية على الكويت
15 :06
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات! تتمة
15 :02
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: ارتفاع عدد القتلى في بيت شيمش إلى 8
14 :55
وزارة الدفاع الإماراتية: مقتل 3 وإصابة 58 بجروح طفيفة في هجمات إيرانية على الإمارات
All news
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
-
01 March 2026
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
-
01 March 2026
"رشقة استثنائية من حيث الحجم والعدد".. إيران تضرب "إسرائيل" واعترافات بقتلى وإصابات!
-
01 March 2026
ماذا بعد إغلاق مضيق هرمز؟
-
01 March 2026
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
-
01 March 2026
كوريا الشمالية: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران "عدوان غير قانوني"
-
01 March 2026
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
-
01 March 2026
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
-
01 March 2026
شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
-
01 March 2026
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
-
01 March 2026