سمع دوي انفجارات في المنامة - البحرين. وأُفيد عن استهداف القاعدة البحرية الأميركية في المنامة.

وأفادت وسائل إعلام هن سقوط صواريخ إيرانية في البحرين.

وأفادت الداخلية البحرينية عن "تفعيل صفارات الإنذار وعلى المواطنين والمقيمين التوجه إلى أقرب مكان آمن."