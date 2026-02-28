انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل!
28 February 2026
source: tayyar.org
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، منذ قليل.
ودوّت صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمان. كما سُمع دوي انفجارات قوية تسمع في الجليل بشمال إسرائيل وفي منطقة حيفا، وفي "تل أبيب" الكبرى.
Just in
11 :49
الخارجية العراقية: وزير الخارجية الإيراني يقول إن رد طهران سيكون استهداف كل القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة
11 :47
بعد التهافت على محطات المحروقات... البراكس يوضّح! تتمة
11 :46
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى الإيرانيين: يرجى السفر إلى مدن أخرى كلما أمكن ذلك حفاظا على سلامتكم مع الحفاظ على الهدوء
11 :43
دوي انفجارات في الرياض
11 :41
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق! تتمة
11 :39
وكالة فارس: 4 قواعد أمريكية رئيسية في قطر والكويت والبحرين والإمارات تتعرض لهجوم صاروخي مكثف من الحرس الثوري
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران!
الكشف عن وضع الرئيس الإيراني!
تفاصيل الضربة على إيران.. ماذا سُميت العملية؟
إغلاق أجواء وحظر تجمعات..إجراءات إسرائيلية بعد بدء ضرب طهران!
إجراءات للسفارة الأميركية في قطر!
30 موقعاً حتّى الآن... انفجارات بالقرب من مكتب خامنئي؟!
بالصور: إسرائيل تستهدف طهران... وإعلان حالة طوارئ فورية!
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة!
دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"!
حاملة الطائرات الأميركية الأكبر... وصلت إلى إسرائيل!
وقائع اتفاق "حافة الهاوية":هل تفجره إسرائيل من طهران للبقاع؟
المفاوضات بين واشنطن وطهران.. "خيبة أمل" أميركية؟
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"!
طائرات "الشبح" إلى إسرائيل!؟
مع تصاعد التوتر... دول تصدر تحذيرات بشأن السفر إلى المنطقة!
"الحرب على إيران واقعة"... ماذا عن استهداف خامنئي؟
فاجعة في المتوسط.. 21 قتيلاً ومفقوداً بغرق مركب هجرة!
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
العراق: إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب خلل فني
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً!
بعد التهافت على محطات المحروقات... البراكس يوضّح!
28 February 2026
-
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق!
28 February 2026
إلغاء رحلات إلى بيروت.... ماذا في التفاصيل؟
28 February 2026
التيار الوطني الحر: المطلوب وعي لبناني شامل ونجدد الدعوة لتحييد لبنان
28 February 2026
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
28 February 2026
ماذا يحصل على الحدود الشمالية؟
28 February 2026
سلسلة اتصالات للرئيس عون... عقب الهجوم على إيران!
28 February 2026
أوّل تعليق لنتنياهو بعد الضربات على إيران!
28 February 2026
سماع أصوات انفجارات في الجنوب!
28 February 2026
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران!
28 February 2026