أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، منذ قليل.

ودوّت صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمان. كما سُمع دوي انفجارات قوية تسمع في الجليل بشمال إسرائيل وفي منطقة حيفا، وفي "تل أبيب" الكبرى.