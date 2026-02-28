أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الجيش الأميركي بدأ قبل فترة وجيزة "عملية قتالية كبيرة" في إيران.

وقال ترامب إن جيش الولايات المتحدة "ينفذ عملية ضخمة ومستمرة".

وأضاف: "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني".

وقال الرئيس الأميركي إن "إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي"، مشددا على أنها "لا يمكنها أبدا امتلاك سلاح نووي".

كما أضاف أن" إيران تطور صواريخ بعيدة المدى "من شأنها تهديد أميركا ودولا أخرى".

وتعهد ترامب بـ"تدمير صواريخ إيران، والقضاء على برنامجها الصاروخي، وإبادة أسطولها البحري، والتأكد من عدم امتلاكها سلاحا نوويا" كنا نقلت "سكاي نيوز عربية ".