أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل أغلقت مجالها الجوي بعد بدء الضربات على إيران، صباح السبت.

وأعلن الجيش ‌الإسرائيلي ⁠أنه أطلق صفارات ⁠الإنذار ‌في مناطق متفرقة ⁠من البلاد "لإبلاغ السكان ⁠باحتمالية إطلاق ⁠صواريخ باتجاه إسرائيل" ردا على الهجوم الذي استهدف طهران صباح اليوم السبت.

كما ⁠أعلن الجيش الإسرائيلي حظرا ‌على الأنشطة التعليمية والتجمعات ‌وحضور ‌أماكن العمل.

وقال الجيش ⁠إن "القطاعات الحيوية" ⁠مستثناة من هذا الحظر.

وتأتي هذه التطورات بعد أن ‌شنت ‌إسرائيل ⁠ما وصفه وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنه ‌"هجوم استباقي" ⁠على إيران.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، فيما أفاد شهود عيان، لوكالة فرانس برس، أن عمودين من الدخان تصاعدا فوق طهران.