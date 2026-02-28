أفادت معلومات أنّ السفارة الأميركية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها وتوصي جميع الأميركيين باتباع هذا الإجراء حتى إشعار آخر.

وكان سلاح الجوّ الإسرائيلي قد شنّ غارات على إيران صباح اليوم.

وقال مسؤول دفاعي في إسرائيل إنّه "تم التخطيط للعملية لأشهر وتم تحديد موعدها قبل أسابيع."