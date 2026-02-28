كشفت "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أنّه "حتى الآن تم استهداف نحو 30 موقعاً في أنحاء إيران بما في ذلك منزل الزعيم الإيراني ومقر استخبارات الحرس الثوري."



وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تقارير عن انفجارات بالقرب من مكتب المرشد الأعلى خامنئي."



وأضافت هيئة البث أنّ "إسرائيل امتنعت عن استهداف خامنئي سابقاً لكن الأمر قد يتغير في هذه العملية."



وأوضحت "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤول أميركي أنّه "جار الإعداد لضربات أميركية على إيران."